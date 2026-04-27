Ceuta mira hoy al surtidor con un panorama claro: el Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado los precios de referencia en 10 estaciones. Con estos datos, el lector puede comparar rápido y, si toca repostar, elegir la opción más competitiva según el tipo de combustible.

En el conjunto de la ciudad, el promedio de la Gasolina 95 se sitúa en 1.438 €/L, con un rango que va desde 1.428 €/L (mínimo) hasta 1.459 €/L (máximo). Para la Gasolina 98, el precio medio alcanza 1.471 €/L. En diésel, el Promedio Gasóleo A es de 1.663 €/L, y el rango registrado va de 1.658 €/L a 1.679 €/L.

La parte más útil para quien conduce es la lista de puntos con precios más bajos, porque en cinco estaciones se repiten las mismas cifras de mínima en Gasolina 95, Gasolina 98 y Diésel. A continuación, te resumimos las más baratas y, después, las que marcan el coste más alto.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

Estas son las estaciones con el precio mínimo para Gasolina 95 en el muestreo del martes 28 de abril de 2026, según el Ministerio para la Transición Ecológica (10 estaciones):

SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.428 €/L

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.428 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.428 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.428 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.428 €/L

Gasolina 98

Para la Gasolina 98, el mínimo se mantiene igualmente en cinco ubicaciones, con 1.458 €/L en todas ellas (fuente: Ministerio para la Transición Ecológica):

SHELL MUELLE DATO : 1.458 €/L (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta)

: (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta) SHELL CATENA : 1.458 €/L (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta)

: (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta) SHELL PUNTA ALMINA : 1.458 €/L (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta)

: (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta) DISA VARADERO : 1.458 €/L (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta)

: (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta) DISA PUERTO: 1.458 €/L (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta)

Diésel

En Diésel (Gasóleo A), las estaciones con mejor precio vuelven a coincidir, con el mínimo de 1.658 €/L en el análisis de hoy (martes, 28 de abril de 2026) realizado por el Ministerio para la Transición Ecológica:

SHELL MUELLE DATO : 1.658 €/L (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta)

: (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta) SHELL CATENA : 1.658 €/L (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta)

: (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta) SHELL PUNTA ALMINA : 1.658 €/L (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta)

: (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta) DISA VARADERO : 1.658 €/L (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta)

: (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta) DISA PUERTO: 1.658 €/L (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta)

Las más caras

Si lo que buscas es evitar pagar de más, estos son los valores más altos detectados en el muestreo para Gasolina 95 (el informe de hoy detalla los máximos en este carburante):

MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.459 €/L

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.453 €/L

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S/N, Ceuta): 1.453 €/L

Comparando mínimo y máximo en Gasolina 95, la diferencia por litro puede rondar 0,031 €/L. No es una cifra enorme, pero en un repostaje completo puede notarse en el total.

Consejos

Para aprovechar mejor estos datos de Ministerio para la Transición Ecológica, conviene:

Compara por tipo de combustible : el precio mínimo no siempre coincide entre 95, 98 y diésel.

: el precio mínimo no siempre coincide entre 95, 98 y diésel. Revisa el precio antes de repostar : el rango varía incluso dentro de la misma jornada.

: el rango varía incluso dentro de la misma jornada. Si estás cerca de varias opciones , calcula el coste por litro y decide en función del volumen que vayas a cargar.

, calcula el coste por litro y decide en función del volumen que vayas a cargar. Ten en cuenta tu ruta: ahorrar en el surtidor no compensa si el desplazamiento te hace gastar más.

Si vas a repostar hoy en Ceuta, estos mínimos (1.428 €/L en 95, 1.458 €/L en 98 y 1.658 €/L en diésel) marcan el mejor punto de partida para ajustar el gasto.