El Ingreso Mínimo Vital sigue ampliando su alcance entre las personas con menos recursos. La ayuda, gestionada por la Seguridad Social, puede beneficiar también a quienes han cobrado un subsidio por desempleo y continúan en situación de vulnerabilidad económica, siempre que no superen los límites de renta y patrimonio establecidos por la ley.

La prestación, aprobada en 2020 para garantizar unos ingresos mínimos a hogares vulnerables, llegó en marzo de 2026 a 829.399 hogares en los que viven más de 2,5 millones de personas, según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El IMV y el subsidio por desempleo: cuándo se puede cobrar

El Ingreso Mínimo Vital es compatible con otros ingresos si la persona beneficiaria o su unidad de convivencia no supera la renta garantizada que le corresponde. La cuantía del IMV se calcula como la diferencia entre esa renta garantizada y los ingresos computables del hogar.

En el caso de los subsidios por desempleo, la ley contempla una vía específica para facilitar el paso al IMV cuando el subsidio se agota. Esta transición busca evitar que una persona desempleada quede sin protección económica si sigue cumpliendo los requisitos de vulnerabilidad.

La pasarela del SEPE al Ingreso Mínimo Vital

El SEPE dispone de un procedimiento de transición hacia el Ingreso Mínimo Vital para las personas que están cerca de agotar un subsidio por desempleo. Durante el trimestre previo al final de la ayuda, el organismo informa al beneficiario de la posibilidad de iniciar este trámite.

Para activar esta vía, la persona interesada debe dar su consentimiento para que el SEPE remita sus datos al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Después, el INSS analiza si cumple los requisitos de residencia, vulnerabilidad económica y unidad de convivencia. Si se reconoce el derecho, los efectos económicos del IMV se producen desde el primer día del mes siguiente al agotamiento del subsidio.

Requisitos para cobrar el Ingreso Mínimo Vital

Para acceder al IMV, la Seguridad Social exige cumplir varios requisitos. Los principales son tener residencia legal y efectiva en España durante al menos el año anterior a la solicitud y encontrarse en situación de vulnerabilidad económica por falta de ingresos, rentas o patrimonio suficiente.

Además, la unidad de convivencia debe estar correctamente constituida. En términos generales, se tienen en cuenta los ingresos de todos los miembros del hogar que formen parte de esa unidad. La prestación se mantiene mientras se sigan cumpliendo las condiciones exigidas y la Seguridad Social revisa periódicamente la situación de los beneficiarios.

Se puede cobrar el IMV viviendo con los padres

Una de las cuestiones que más dudas genera es si una persona puede acceder al Ingreso Mínimo Vital aunque viva en la misma vivienda que sus padres. La respuesta es sí, pero solo en determinados supuestos.

La Seguridad Social permite que personas de al menos 23 años puedan ser beneficiarias individuales aunque compartan domicilio con una unidad de convivencia, siempre que no se integren en ella. Para ello, no pueden estar casadas, salvo que hayan iniciado trámites de separación o divorcio; no pueden ser pareja de hecho; y no deben formar parte de otra unidad de convivencia.

En el caso de los menores de 30 años, la ley exige haber vivido de forma independiente en España durante al menos los dos años anteriores a la solicitud. Para los mayores de 30 años, se pide acreditar que durante el año anterior su domicilio en España fue distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores, salvo excepciones previstas en la norma.

Cuánto se cobra de Ingreso Mínimo Vital

La cuantía del IMV no es igual para todos los beneficiarios. Depende de la composición del hogar y de los ingresos previos. En 2026, la renta garantizada para un beneficiario individual es de 733,60 euros mensuales. Para una unidad de convivencia, esa cantidad aumenta en función del número de miembros, con importes superiores cuando hay menores a cargo.

El IMV no sustituye necesariamente todos los ingresos, sino que completa la renta disponible hasta el umbral que corresponde a cada caso. Por ejemplo, si una unidad familiar tiene derecho a una renta garantizada determinada y ya cuenta con algunos ingresos, la prestación cubrirá la diferencia.

Qué pasa si el subsidio impide acceder al IMV

Si mientras se cobra un subsidio por desempleo se superan los límites de renta para acceder al Ingreso Mínimo Vital, la persona puede no tener derecho en ese momento. Sin embargo, una vez agotado el subsidio, la situación económica puede cambiar y abrir la puerta a la prestación.

Por eso es importante la pasarela entre el SEPE y el INSS: permite estudiar de forma más ágil si la persona que pierde el subsidio puede pasar al IMV sin iniciar todo el proceso desde cero.

Una ayuda clave para desempleados vulnerables

El Ingreso Mínimo Vital se consolida como una red de protección para personas sin recursos suficientes, hogares con menores y desempleados que agotan otras ayudas. La posibilidad de acceder a la prestación tras cobrar un subsidio por desempleo, incluso en determinados casos viviendo con los padres, amplía el margen de cobertura para quienes siguen en situación de vulnerabilidad.

La clave, en todo caso, está en cumplir los requisitos de residencia, ingresos, patrimonio y unidad de convivencia. El reconocimiento no es automático por el mero hecho de haber cobrado un subsidio: depende siempre de la evaluación que realice la Seguridad Social.