El capítulo 823 de ‘La Promesa’, que La 1 de Televisión Española emite este martes 28 de abril a las 18:35 horas, estará marcado por la tensión en torno a Curro y por el nuevo movimiento de Estefanía, que recurrirá al chantaje para presionar a Carlo. La serie diaria de TVE encara una entrega clave en la que varios secretos amenazan con salir a la luz.

Después de que el duque de Salvatierra, emisario del Rey, sorprendiera a Curro en plena discusión con Lorenzo, el joven queda en una posición delicada. Su comportamiento puede complicar seriamente sus opciones de recuperar el título de baronía, un asunto que depende no solo de su actitud, sino también de la imagen que la familia Luján sea capaz de proyectar ante el noble.

El duque de Salvatierra evalúa a Curro

En el nuevo episodio de ‘La Promesa’, el duque de Salvatierra iniciará las entrevistas para valorar si Curro merece recuperar el reconocimiento que busca. Las primeras conversaciones serán con Alonso y Manuel, que intentarán destacar las virtudes del muchacho y ofrecer una visión favorable de él.

Sin embargo, Curro no atraviesa su mejor momento. Su carácter irascible y sus continuas reacciones impulsivas preocupan cada vez más a quienes le rodean. Manuel y Alonso ya habían detectado que el joven responde con brusquedad ante cualquier comentario, una actitud que podría perjudicarlo justo cuando más necesita mostrarse sereno y digno de confianza.

El enfrentamiento con Lorenzo, presenciado por el emisario del Rey, puede convertirse en un obstáculo decisivo. La familia Luján tendrá que actuar con cautela para evitar que este episodio arruine las posibilidades de Curro.

Estefanía chantajea a Carlo

Uno de los grandes focos del capítulo será Estefanía. Tras insistir en acercarse a Carlo y recibir una negativa firme por parte de él, la mujer cambiará de estrategia. En esta nueva entrega, Estefanía lo presionará con una amenaza directa: deberá ayudarla a conseguir dinero si no quiere que María conozca la verdad sobre su pasado sentimental.

El chantaje coloca a Carlo en una situación comprometida. Su vínculo con María podría verse seriamente afectado si Estefanía decide revelar detalles de su historia pasada. La tensión entre ambos personajes aumenta, y Teresa, que ya había observado con sospecha el comportamiento de Estefanía, podría empezar a atar cabos.

Vera teme tener que volver a casa

Mientras tanto, Vera seguirá lidiando con las consecuencias de haber sido descubierta por su padre. La joven contará a las cocineras que su situación se ha complicado y que su regreso a casa podría ser inminente. Esta revelación genera inquietud entre quienes conocen su historia y temen que su libertad vuelva a estar en peligro.

En paralelo, el duque de Salvatierra coincidirá con el duque de Carril. Ambos se conocen y mantienen una buena relación, un encuentro que puede tener implicaciones importantes dentro del palacio y en el futuro de algunos personajes.

Martina insiste con Pilarcita y Adriano sigue enfermo

Martina continuará pendiente de Pilarcita, a quien ha intentado convencer para que visite el refugio. Después de mucha insistencia, la joven parece aceptar, aunque Martina no tiene claro si lo hace por verdadera voluntad o simplemente para evitar más presión.

Además, Martina seguirá preocupada por Adriano, después de encontrarlo enfermo en la cama. Pese a las protestas de él, la joven ya le había dejado claro que no debía acudir a trabajar al refugio en ese estado.

Pía observa a Cristóbal y Leocadia con desconfianza

El capítulo también mantendrá abierta la trama de Pía, que no puede evitar mirar de otra manera a Cristóbal y Leocadia tras lo que ha descubierto. Aunque decide guardar silencio y no contarle a Teresa lo que vio, la sospecha empieza a pesar sobre ella.

Al mismo tiempo, Pía mantiene distancia con Ricardo, mientras Petra le pide que lo convenza para contarle la verdad a Santos. La situación entre todos ellos continúa cargada de secretos, silencios y decisiones difíciles.

Ciro reprocha a Julieta su ausencia

Por otro lado, Ciro se mostrará molesto con Julieta por haber faltado a su cita. Ella, sin embargo, no parece demasiado preocupada por su enfado, ya que en realidad estuvo con Manuel. La joven confía en que el malestar de Ciro acabará pasando, aunque la situación puede generar nuevas tensiones.

El capítulo 823 de ‘La Promesa’ promete así una tarde de revelaciones, amenazas y movimientos decisivos. Curro deberá controlar su carácter si quiere salvar su futuro, mientras Estefanía demuestra que está dispuesta a utilizar cualquier secreto para conseguir lo que quiere.