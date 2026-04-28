Meta descripción: Las amas de casa que no hayan cotizado lo suficiente pueden solicitar en 2026 la pensión no contributiva de jubilación si tienen 65 años o más, residen legalmente en España y cumplen los límites de ingresos.

Muchas amas de casa llegan a la edad de jubilación sin derecho a una pensión contributiva porque durante años han trabajado en el hogar, cuidando de hijos, mayores o familiares dependientes, sin cotizar a la Seguridad Social. Para estos casos existe una ayuda clave: la pensión no contributiva de jubilación, una prestación destinada a garantizar unos ingresos mínimos a quienes no han podido reunir los años de cotización necesarios.

No se trata de una pensión exclusiva para amas de casa, pero sí es una de las vías más importantes para este colectivo. En 2026, la cuantía íntegra asciende a 8.803,20 euros al año, repartidos en 14 pagas de 628,80 euros, siempre que se cumplan los requisitos económicos, de edad y residencia.

Qué pensión pueden cobrar las amas de casa en 2026

La ayuda que pueden solicitar las amas de casa sin cotización suficiente es la pensión no contributiva de jubilación. Esta prestación asegura a las personas mayores de 65 años en situación de necesidad una ayuda económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios.

A diferencia de la pensión contributiva, no depende de haber trabajado y cotizado durante un número mínimo de años. Lo determinante es que la persona solicitante no tenga ingresos suficientes y cumpla los requisitos exigidos por el Imserso y las comunidades autónomas.

Requisitos para pedir la pensión no contributiva de jubilación

Para solicitar esta pensión en 2026 es necesario cumplir tres condiciones principales:

Requisito Condición exigida Edad Tener 65 años o más Residencia Haber residido legalmente en España durante al menos 10 años desde los 16 años, con dos años consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud Ingresos Tener rentas personales inferiores a 8.803,20 euros anuales en 2026

El Imserso precisa que, si la persona convive con familiares, también se tienen en cuenta los ingresos de la unidad económica de convivencia. Esta unidad incluye al cónyuge y familiares por consanguinidad o adopción hasta segundo grado, como padres, hijos, abuelos, nietos o hermanos.

Límites de ingresos si se convive con familiares

El límite individual para acceder a la pensión no contributiva de jubilación en 2026 es de 8.803,20 euros anuales. Sin embargo, si la solicitante vive con familiares, el umbral cambia según el número de convivientes y el parentesco.

Unidad de convivencia 2 convivientes 3 convivientes 4 convivientes Con cónyuge o parientes de segundo grado 14.965,44 € 21.127,68 € 27.289,92 € Si convive con padres o hijos 37.413,60 € 52.819,20 € 68.224,80 €

Estos límites son importantes porque una persona puede tener pocos ingresos propios, pero quedar fuera de la ayuda si la unidad familiar supera los topes establecidos.

Cuánto se cobra con la pensión para amas de casa

La cuantía íntegra de la pensión no contributiva en 2026 es de 8.803,20 euros anuales, lo que equivale a 628,80 euros mensuales en 14 pagas.

No obstante, no todas las personas cobran la cuantía completa. El importe final se calcula en función de los ingresos personales y de los ingresos de la unidad económica de convivencia. La pensión puede reducirse, aunque el Imserso establece que no puede ser inferior al 25% de la cuantía íntegra, es decir, 2.200,80 euros al año o 157,20 euros al mes.

¿Es compatible con otras pensiones?

La pensión no contributiva de jubilación es incompatible con la pensión no contributiva de invalidez, con pensiones asistenciales y con determinados subsidios vinculados a discapacidad o ayudas por hijo a cargo mayor de 18 años con discapacidad igual o superior al 65%.

En la práctica, esta prestación está pensada para quienes no tienen derecho a una pensión contributiva ordinaria y carecen de recursos suficientes.

Cómo solicitar la pensión no contributiva

La gestión y el reconocimiento de las pensiones no contributivas corresponden a las comunidades autónomas que tienen transferidas las funciones del Imserso. En Ceuta y Melilla, la tramitación la realiza directamente el Imserso.

La solicitud puede presentarse por vía electrónica o en formato papel. También puede registrarse en oficinas de los órganos gestores autonómicos, oficinas del Imserso, registros públicos, oficinas de Correos, representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España.

De forma general, conviene preparar el DNI o NIE, certificado de empadronamiento, documentación sobre ingresos y patrimonio, y cualquier justificante que pueda acreditar la situación económica y de convivencia.

Obligaciones una vez concedida la pensión

Quienes cobren una pensión no contributiva deben comunicar en un plazo de 30 días cualquier cambio que pueda afectar al derecho o a la cuantía, como variaciones de convivencia, estado civil, residencia o ingresos. Además, deben presentar durante el primer trimestre del año una declaración de rentas propias y de la unidad familiar.

Estas revisiones permiten actualizar la prestación y evitar cobros indebidos.

Una ayuda clave para quienes trabajaron toda la vida en casa

La llamada pensión para amas de casa no reconoce una cotización por las tareas domésticas, pero sí ofrece una red de protección para quienes llegan a los 65 años sin ingresos suficientes. En 2026, esta pensión sigue siendo fundamental para muchas mujeres que dedicaron su vida al cuidado del hogar y que no pudieron acceder al mercado laboral formal.

La clave para cobrarla está en cumplir los requisitos de edad, residencia legal en España y carencia de rentas. Aunque la cuantía no es elevada, puede convertirse en un ingreso básico para afrontar los gastos diarios en la jubilación.