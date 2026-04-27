El martes, 28 de abril de 2026 el precio medio de la luz se sitúa en 0,1321 €/kWh, en una jornada marcada por el semáforo AMARILLO 🟡. La foto general del día es clara: hay horas en las que la electricidad baja mucho y otras en las que el coste se dispara, así que la estrategia importa.

Según los datos de la jornada, la hora más barata es de 14:00 a 15:00 con 0,0518 €/kWh, mientras que la hora más cara es de 21:00 a 22:00 con 0,2544 €/kWh. El objetivo para ahorrar: concentrar consumos intensivos cuando el precio está en el mínimo.

Horas clave para ahorrar: mínimo al mediodía y “ojo” con la noche

Si puedes ajustar tu rutina, este martes tiene un patrón muy aprovechable. La franja más económica se concentra en torno a 0,05 €/kWh, con la hora más barata entre 14-15 h (0,0518 €/kWh). En cambio, el pico máximo de la jornada llega por la noche: 21-22 h (0,2544 €/kWh). Evitar ese tramo puede marcar la diferencia.

Mejor plan: programar lavadora, lavavajillas o tareas con carga de electricidad durante 14:00-16:00 (especialmente la ventana de 14-15 h).

programar lavadora, lavavajillas o tareas con carga de electricidad durante (especialmente la ventana de 14-15 h). Evita el coste alto: reduce consumos grandes en 21:00-22:00 , donde el precio está en su punto más alto.

reduce consumos grandes en , donde el precio está en su punto más alto. Con menor flexibilidad: si cocinas o usas horno, prioriza momentos alejados del pico nocturno y ajusta según el tramo disponible.

Evolución del precio por tramos: madrugada estable, mañana irregular, tarde a favor y noche cara

La madrugada arranca con valores relativamente contenidos, alrededor de los 0,11-0,12 €/kWh en gran parte del tramo. A medida que entra la mañana, el precio se mueve con más altibajos: sube hacia primeras horas (por ejemplo, 07-08 h) y luego vuelve a bajar en algunos intervalos antes de llegar al mediodía.

La tarde es el punto fuerte del día para el consumo doméstico: entre 14:00 y 18:00 se aprecia una parte del día claramente más ventajosa, con el mínimo en 14-15 h (0,0518 €/kWh) y precios todavía relativamente bajos en las horas posteriores. En la noche, en cambio, la tendencia se vuelve menos favorable: el precio va escalando y culmina en el pico de 21:00 a 22:00, para después volver a bajar durante las últimas horas.

Precio de la luz por horas (martes, 28/04/2026)