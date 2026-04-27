El martes, 28 de abril de 2026 el precio medio de la luz se sitúa en 0,1321 €/kWh, en una jornada marcada por el semáforo AMARILLO 🟡. La foto general del día es clara: hay horas en las que la electricidad baja mucho y otras en las que el coste se dispara, así que la estrategia importa.
Según los datos de la jornada, la hora más barata es de 14:00 a 15:00 con 0,0518 €/kWh, mientras que la hora más cara es de 21:00 a 22:00 con 0,2544 €/kWh. El objetivo para ahorrar: concentrar consumos intensivos cuando el precio está en el mínimo.
Horas clave para ahorrar: mínimo al mediodía y “ojo” con la noche
Si puedes ajustar tu rutina, este martes tiene un patrón muy aprovechable. La franja más económica se concentra en torno a 0,05 €/kWh, con la hora más barata entre 14-15 h (0,0518 €/kWh). En cambio, el pico máximo de la jornada llega por la noche: 21-22 h (0,2544 €/kWh). Evitar ese tramo puede marcar la diferencia.
- Mejor plan: programar lavadora, lavavajillas o tareas con carga de electricidad durante 14:00-16:00 (especialmente la ventana de 14-15 h).
- Evita el coste alto: reduce consumos grandes en 21:00-22:00, donde el precio está en su punto más alto.
- Con menor flexibilidad: si cocinas o usas horno, prioriza momentos alejados del pico nocturno y ajusta según el tramo disponible.
Evolución del precio por tramos: madrugada estable, mañana irregular, tarde a favor y noche cara
La madrugada arranca con valores relativamente contenidos, alrededor de los 0,11-0,12 €/kWh en gran parte del tramo. A medida que entra la mañana, el precio se mueve con más altibajos: sube hacia primeras horas (por ejemplo, 07-08 h) y luego vuelve a bajar en algunos intervalos antes de llegar al mediodía.
La tarde es el punto fuerte del día para el consumo doméstico: entre 14:00 y 18:00 se aprecia una parte del día claramente más ventajosa, con el mínimo en 14-15 h (0,0518 €/kWh) y precios todavía relativamente bajos en las horas posteriores. En la noche, en cambio, la tendencia se vuelve menos favorable: el precio va escalando y culmina en el pico de 21:00 a 22:00, para después volver a bajar durante las últimas horas.
Precio de la luz por horas (martes, 28/04/2026)
- 00:00 – 01:00: 0.1159 €/kWh
- 01:00 – 02:00: 0.1147 €/kWh
- 02:00 – 03:00: 0.1145 €/kWh
- 03:00 – 04:00: 0.1127 €/kWh
- 04:00 – 05:00: 0.1135 €/kWh
- 05:00 – 06:00: 0.1163 €/kWh
- 06:00 – 07:00: 0.124 €/kWh
- 07:00 – 08:00: 0.1404 €/kWh
- 08:00 – 09:00: 0.1608 €/kWh
- 09:00 – 10:00: 0.1188 €/kWh
- 10:00 – 11:00: 0.1327 €/kWh
- 11:00 – 12:00: 0.1209 €/kWh
- 12:00 – 13:00: 0.1209 €/kWh
- 13:00 – 14:00: 0.1203 €/kWh
- 14:00 – 15:00: 0.0518 €/kWh
- 15:00 – 16:00: 0.0525 €/kWh
- 16:00 – 17:00: 0.0537 €/kWh
- 17:00 – 18:00: 0.063 €/kWh
- 18:00 – 19:00: 0.1732 €/kWh
- 19:00 – 20:00: 0.2179 €/kWh
- 20:00 – 21:00: 0.2392 €/kWh
- 21:00 – 22:00: 0.2544 €/kWh
- 22:00 – 23:00: 0.1751 €/kWh
- 23:00 – 24:00: 0.1639 €/kWh