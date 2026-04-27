Los sorteos de la ONCE de hoy, lunes 27 de abril de 2026, ya tienen varios resultados disponibles. En concreto, se han publicado los cuatro primeros sorteos del Super 11 y del Triplex de la ONCE, mientras que todavía quedan pendientes los sorteos de la noche: el quinto sorteo del Super 11, el quinto sorteo del Triplex, Mi día de la ONCE y el Cupón Diario.

El Cupón Diario de la ONCE se celebra de lunes a jueves a las 21:25 horas. Por su parte, Super 11 y Triplex de la ONCE tienen cinco sorteos diarios, a las 10:00, 12:00, 14:00, 17:00 y 21:15 horas, mientras que Mi día de la ONCE se celebra todos los días a las 21:15 horas.

Resultados de la ONCE de hoy

Sorteo Resultado Cupón Diario de la ONCE Pendiente Super 11 — Sorteo 1 01, 07, 16, 18, 19, 24, 28, 29, 31, 35, 42, 46, 54, 56, 57, 58, 65, 79, 80, 82 Super 11 — Sorteo 2 06, 09, 11, 15, 16, 24, 27, 30, 33, 36, 41, 45, 47, 54, 55, 63, 65, 76, 81, 83 Super 11 — Sorteo 3 01, 09, 16, 20, 27, 38, 40, 42, 45, 47, 48, 49, 54, 57, 59, 60, 63, 76, 83, 84 Super 11 — Sorteo 4 03, 06, 12, 13, 19, 22, 24, 27, 30, 38, 41, 47, 48, 63, 67, 72, 73, 77, 79, 81 Super 11 — Sorteo 5 Pendiente Triplex de la ONCE — Sorteo 1 122 Triplex de la ONCE — Sorteo 2 318 Triplex de la ONCE — Sorteo 3 367 Triplex de la ONCE — Sorteo 4 469 Triplex de la ONCE — Sorteo 5 Pendiente Mi día de la ONCE Pendiente

Resultado del Super 11 de la ONCE de hoy

El Super 11 de la ONCE de este lunes 27 de abril ya cuenta con los cuatro primeros sorteos publicados. Los números premiados son los siguientes, según el histórico oficial de JuegosONCE:

Sorteo 1: 01, 07, 16, 18, 19, 24, 28, 29, 31, 35, 42, 46, 54, 56, 57, 58, 65, 79, 80, 82

01, 07, 16, 18, 19, 24, 28, 29, 31, 35, 42, 46, 54, 56, 57, 58, 65, 79, 80, 82 Sorteo 2: 06, 09, 11, 15, 16, 24, 27, 30, 33, 36, 41, 45, 47, 54, 55, 63, 65, 76, 81, 83

06, 09, 11, 15, 16, 24, 27, 30, 33, 36, 41, 45, 47, 54, 55, 63, 65, 76, 81, 83 Sorteo 3: 01, 09, 16, 20, 27, 38, 40, 42, 45, 47, 48, 49, 54, 57, 59, 60, 63, 76, 83, 84

01, 09, 16, 20, 27, 38, 40, 42, 45, 47, 48, 49, 54, 57, 59, 60, 63, 76, 83, 84 Sorteo 4: 03, 06, 12, 13, 19, 22, 24, 27, 30, 38, 41, 47, 48, 63, 67, 72, 73, 77, 79, 81

03, 06, 12, 13, 19, 22, 24, 27, 30, 38, 41, 47, 48, 63, 67, 72, 73, 77, 79, 81 Sorteo 5: pendiente

El quinto sorteo del Super 11 se celebra a las 21:15 horas, por lo que el resultado se actualizará cuando esté disponible.

Resultado del Triplex de la ONCE de hoy

El Triplex de la ONCE también tiene publicados los cuatro primeros resultados de este lunes. Los números ganadores son:

Sorteo 1: 122

122 Sorteo 2: 318

318 Sorteo 3: 367

367 Sorteo 4: 469

469 Sorteo 5: pendiente

El último sorteo del Triplex de la ONCE está previsto para las 21:15 horas.

Resultado del Cupón Diario de la ONCE

El Cupón Diario de la ONCE de hoy lunes 27 de abril de 2026 se celebra a las 21:25 horas. El número premiado y la serie se actualizarán cuando la ONCE publique el resultado oficial.

Número premiado: pendiente

pendiente Serie: pendiente

El Cupón Diario se celebra de lunes a jueves y reparte un primer premio de 500.000 euros al número y serie ganadores.

Resultado de Mi día de la ONCE

El sorteo de Mi día de la ONCE de hoy se celebra a las 21:15 horas. El resultado queda pendiente de actualización.

Día: pendiente

pendiente Mes: pendiente

pendiente Año: pendiente

pendiente Número de la suerte: pendiente

Dónde comprobar los resultados de la ONCE

Los resultados de los sorteos de la ONCE pueden comprobarse en la web oficial de JuegosONCE, en puntos de venta autorizados y en los canales habituales de información de resultados. La ONCE recuerda que las listas oficiales son las publicadas por la propia organización.

Actualización pendiente: quinto sorteo del Super 11, quinto sorteo del Triplex, Mi día de la ONCE y Cupón Diario del lunes 27 de abril de 2026.