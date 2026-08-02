3 de agosto de 2026: la Gasolina 95 en Ceuta oscila entre 1,549 €/L (mín.) y 1,568 €/L (máx.) según el Ministerio para la Transición Ecológica; en un depósito de 50 L esa diferencia supone hasta 9,50 €.
El Ministerio, que recoge precios de referencia de 10 estaciones en la ciudad, sitúa el promedio en Ceuta en 1,563 €/L para Gasolina 95, 1,595 €/L para Gasolina 98 y 1,617 €/L para Diésel A. La variación máxima en Gasolina 95 —19 céntimos por litro— equivale a un 1,21 % sobre el precio medio (1,563 €/L).
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.549 €/L
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.549 €/L
- CEPSA (Avenida Martínez Catenа s/n–frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): 1.564 €/L
- CEPSA (Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): 1.564 €/L
- SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.567 €/L
Gasolina 98
- ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.589 €/L
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.589 €/L
- SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.597 €/L
- SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.597 €/L
- SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.597 €/L
Diésel
- CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n–frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): 1.594 €/L
- CEPSA (Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): 1.594 €/L
- ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.609 €/L
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.609 €/L
- SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.627 €/L
Las más caras
Las tarifas más altas registradas hoy en Gasolina 95 son:
- MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): 1.568 €/L
- DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.567 €/L
- DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.567 €/L
Todos los precios citados proceden del Ministerio para la Transición Ecológica, que publica la comparativa para Ceuta.
Consejos
- Compara por carburante: el mejor precio varía según repostas 95, 98 o Diésel.
- Calcula según tu depósito: una diferencia de 0,19 €/L ahorra hasta 9,50 € en 50 L.
- Valora la cercanía: compensa el ahorro con el tiempo y el combustible del trayecto.
- Consulta la fuente: la tabla de referencia publicada por el Ministerio es la fotografía de precios válida para hoy.