3 de agosto de 2026: la Gasolina 95 en Ceuta oscila entre 1,549 €/L (mín.) y 1,568 €/L (máx.) según el Ministerio para la Transición Ecológica; en un depósito de 50 L esa diferencia supone hasta 9,50 €.

El Ministerio, que recoge precios de referencia de 10 estaciones en la ciudad, sitúa el promedio en Ceuta en 1,563 €/L para Gasolina 95, 1,595 €/L para Gasolina 98 y 1,617 €/L para Diésel A. La variación máxima en Gasolina 95 —19 céntimos por litro— equivale a un 1,21 % sobre el precio medio (1,563 €/L).

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.549 €/L

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.549 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): CEPSA (Avenida Martínez Catenа s/n–frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): 1.564 €/L

(Avenida Martínez Catenа s/n–frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): CEPSA (Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): 1.564 €/L

(Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.567 €/L

Gasolina 98

ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.589 €/L

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.589 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.597 €/L

(Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.597 €/L

(Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.597 €/L

Diésel

CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n–frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): 1.594 €/L

(Avenida Martínez Catena s/n–frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): CEPSA (Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): 1.594 €/L

(Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.609 €/L

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.609 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.627 €/L

Las más caras

Las tarifas más altas registradas hoy en Gasolina 95 son:

MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): 1.568 €/L

(Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.567 €/L

(Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.567 €/L

Todos los precios citados proceden del Ministerio para la Transición Ecológica, que publica la comparativa para Ceuta.

Consejos