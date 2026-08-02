El lunes, 3 de agosto de 2026, el precio medio de la luz se sitúa en 0,1973 €/kWh según el semáforo de precios. La jornada deja un contraste claro: hay tramos con tarifa muy baja y, a la vez, un tramo caro que conviene evitar si puedes ajustar tu consumo.

Con el semáforo en ROJO, el dato más útil para el hogar es que la hora más barata cae en 14:00 – 15:00 con 0,097 €/kWh. En el lado opuesto, el pico de la jornada aparece entre 21:00 – 22:00, cuando el kWh alcanza 0,3322 €/kWh.

Horas clave para ahorrar: del tramo barato a la noche, sin prisas

Si puedes planificar el consumo, este es el “mapa” del ahorro del día. La franja más económica es 14:00 – 17:00, con un coste de 0,1071 €/kWh, una ventana especialmente adecuada para programar tareas como lavadora o lavavajillas, siempre que el uso te encaje en casa.

Hora más barata: 14:00 – 15:00, 0,097 €/kWh .

14:00 – 15:00, . Hora más cara (ojo): 21:00 – 22:00, 0,3322 €/kWh .

21:00 – 22:00, . Franja más económica: 14:00 – 17:00, 0,1071 €/kWh.

Cómo evoluciona el precio por tramos (madrugada, mañana, tarde y noche)

En madrugada, los valores se mueven en niveles relativamente contenidos, arrancando por debajo de los 0,19 €/kWh y con ligeras oscilaciones. A medida que avanza la mañana, el precio tiende a subir frente a los primeros tramos: se notan horas más caras alrededor de la franja que va hacia el final de la mañana.

La tarde es el punto fuerte del día: el precio cae con claridad y se concentra la zona más favorable para consumir entre 14:00 y 17:00, donde el coste se mantiene especialmente bajo para el uso doméstico. Por el contrario, la noche marca el giro: el precio se incrementa de forma progresiva y culmina en el tramo más caro, entre 21:00 y 22:00, un momento en el que conviene evitar encendidos y programaciones intensivas si puedes desplazarlas.

Precio de la luz por horas (lunes 03/08/2026)