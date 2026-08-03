La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha facilitado los datos oficiales correspondientes a la nueva edición del sorteo de La Primitiva celebrada el lunes 3 de agosto de 2026. Se informa que la combinación ganadora y los datos complementarios que se reproducen a continuación han sido obtenidos de la fuente oficial indicada por SELAE. Se comunica que la publicación se limita a la transcripción de los números y a la explicación técnica de la mecánica y categorías de premio. Se recuerda que la gestión de otros sorteos corre a cargo de operadores distintos, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Combinación ganadora de La Primitiva — lunes 3 de agosto de 2026

06, 16, 28, 33, 38, 45

Complementario: 08

Reintegro: 2

Joker: 2455378

Escrutinio y categorías de premios de La Primitiva

Se recuerda la clasificación de las categorías aplicable al sorteo:

Especial: 6 + reintegro.

Primera categoría: 6 aciertos.

Segunda categoría: 5 aciertos + complementario.

Tercera categoría: 5 aciertos.

Cuarta categoría: 4 aciertos.

Quinta categoría: 3 aciertos.

Reintegro: acierto del número de reintegro.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La Primitiva se juega seleccionando seis números entre el 1 y el 49. De forma general, los sorteos se celebran los jueves y los sábados; en la presente comunicación se recoge la edición fechada el lunes 3 de agosto de 2026, conforme a la información proporcionada por SELAE. La apuesta sencilla tiene un coste de 1 euro y existe la posibilidad de añadir la columna Joker, cuyo número ha sido facilitado en este sorteo.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los importes resultantes de este sorteo deberán ser cobrados conforme a los procedimientos administrativos establecidos por la entidad gestora y las entidades colaboradoras autorizadas. Se establece un plazo de 90 días naturales para la presentación y cobro de los boletos premiados. Se aplicarán las retenciones y obligaciones fiscales vigentes; los premios inferiores al umbral exento por la Agencia Tributaria estarán sujetos al régimen fiscal establecido por dicha administración.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La Primitiva se encuentra gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Otros operadores, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), gestionan sorteos distintos con reglamentaciones y periodicidades propias. La periodicidad habitual de La Primitiva se sitúa en los días indicados anteriormente, salvo comunicaciones específicas de SELAE sobre ediciones extraordinarias o cambios de fecha.

Verificación oficial

La verificación de los datos deberá realizarse en la fuente oficial. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)