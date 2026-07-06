Si estás pensando en repostar en Ceuta, hoy toca revisar el termómetro de precios: según el Ministerio para la Transición Ecológica, el martes 7 de julio de 2026 se han analizado 10 estaciones. En el conjunto de la ciudad, la Gasolina 95 marca un promedio de 1,374€/L (con un rango entre 1,359€ y 1,379€). La Gasolina 98 se sitúa en 1,411€/L, mientras que el Diésel A presenta un promedio de 1,393€/L (mínimo 1,378€ y máximo 1,398€).

La diferencia entre establecimientos puede notarse en el surtidor, así que aquí tienes una guía directa con las gasolineras más baratas por formato y, al final, también las más caras, para que compares con rapidez.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

Donde mejor se está pagando la 95, hoy, es en ON365, con precios destacados en dos ubicaciones del entorno portuario.

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.359€

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.359€

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL (MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.378€

(MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.378€

(PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): DISA (VARADERO, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.378€

Comparativa rápida: si tu objetivo es la 95, hay un margen claro frente al máximo observado (1,379€), con un mínimo de 1,359€.

Gasolina 98

En 98, el precio más bajo coincide en varios puntos de la ciudad, todos con 1.408€/L.

SHELL (MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.408€

(MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.408€

(PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): DISA (VARADERO, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.408€

(VARADERO, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL (CATENA, AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.408€

(CATENA, AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): DISA (PUERTO, AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.408€

Según los datos de referencia, la Gasolina 98 mantiene un promedio de 1,411€/L, por lo que estas opciones con 1,408€ ayudan a recortar respecto al centro de la media.

Diésel

En diésel, el comportamiento se reparte entre los precios más bajos, con varios establecimientos en torno a 1,378€.

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.378€

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.378€

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL (MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.397€

(MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.397€

(PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): DISA (VARADERO, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.397€

En total, el Diésel A en Ceuta tiene un promedio de 1,393€/L según el Ministerio para la Transición Ecológica.

Las más caras

Si en tu ruta te encuentras con estos puntos, hoy conviene comparar antes de repostar: son las gasolineras más caras en Gasolina 95, con el máximo del día en 1.379€/L.

CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.379€

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.379€

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.379€

Consejos

Revisa el tipo de carburante : en el listado de hoy, los precios cambian entre 95, 98 y Diésel, así que no extrapoles de un surtidor a otro.

: en el listado de hoy, los precios cambian entre 95, 98 y Diésel, así que no extrapoles de un surtidor a otro. Compara por ubicación y precio : en 95 y diésel aparecen opciones con diferencias frente a los máximos diarios, lo que puede compensar el desplazamiento si repostas con frecuencia.

: en 95 y diésel aparecen opciones con diferencias frente a los máximos diarios, lo que puede compensar el desplazamiento si repostas con frecuencia. Usa la media como referencia: hoy, la 95 está en 1,374€/L y el diésel en 1,393€/L; busca ofertas por debajo de esas cifras cuando sea posible.

Fuente de la información: Ministerio para la Transición Ecológica.