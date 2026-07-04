El domingo 5 de julio de 2026 el precio medio de la luz se sitúa en 0,1039 €/kWh, según el semáforo de la jornada (VERDE). La clave del día está en el contraste: la mañana acumula las mejores oportunidades para encajar el consumo en casa.

Con precios que bajan con fuerza en horas concretas, este 5/07 es un buen día para programar tareas intensivas. Si puedes mover el uso eléctrico, el plan pasa por aprovechar el momento más barato y evitar el tramo caro de la noche.

Horas clave para ahorrar: 09-10 h es la oportunidad y 22-23 h el punto a vigilar

La hora más barata del día es de 09:00 a 10:00, con un precio de 0,0267 €/kWh. En paralelo, la hora más cara llega en el tramo 22:00 a 23:00, con 0,2189 €/kWh.

Además, la franja más económica se concentra en torno a 0,03 €/kWh, lo que encaja especialmente bien con consumos que admiten planificación, como poner la lavadora o el lavavajillas en ventana de precio bajo.

Cómo evoluciona el precio por tramos (madrugada, mañana, tarde y noche)

Madrugada: el día arranca con precios en niveles moderados (por encima de los tramos más baratos), pero la tendencia apunta a una mejora clara hacia el final de la mañana. Es un periodo menos favorable si buscas minimizar coste.

Mañana: aquí está el giro del 5/07. Tras valores relativamente altos al inicio, el precio cae de forma notable y alcanza el mínimo en el tramo 09:00-10:00 (0,0267 €/kWh). Es el momento más recomendable para concentrar consumos planificables.

Tarde: la segunda mitad del día se mantiene en rangos bajos en comparación con la noche, con precios alrededor de los tramos económicos. Es buena franja para continuar con tareas domésticas sin necesidad de esperar al mínimo.

Noche: el precio se encarece de forma progresiva y culmina en el pico máximo del día: 22:00-23:00 con 0,2189 €/kWh. Para controlar la factura, conviene evitar los consumos más intensivos en ese tramo (por ejemplo, usos puntuales como horno o aparatos de alto consumo si no están programados).

Precio de la luz por horas (domingo 5 de julio de 2026)