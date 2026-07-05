El lunes 6 de julio de 2026 el precio medio de la luz se sitúa en torno a 0,167 €/kWh, con una jornada muy desigual: la parte central del día concentra las oportunidades y la noche se encarece de forma clara.
Según los datos del día, la hora más barata es de 14-15 h (0,0802 €/kWh) y la hora a evitar llega entre 21-22 h, cuando marca 0,3023 €/kWh. Si puedes programar consumo, el ahorro está en moverlo a la franja barata y limitar lo más posible la ventana más cara.
Horas clave para ahorrar hoy en el precio de la luz
Para bajar la factura, la referencia del día es clara: 14-15 h es la hora más barata, mientras que 21-22 h es el pico máximo de la jornada. En medio, hay una franja más económica con precios alrededor de 0,09 €/kWh, que puede ser tu “zona de seguridad” para concentrar tareas domésticas.
- Prioriza: lavadora, lavavajillas o cargas de consumo “automático” durante 14-15 h y las horas cercanas con coste menor.
- Evita: si no es imprescindible, reduce el gasto en 21-22 h, cuando la electricidad encarece hasta el máximo.
Evolución por tramos: cómo se mueve el precio durante la jornada
Madrugada: el arranque del día se mantiene en niveles moderados, con precios relativamente contenidos en las primeras horas. A partir de la mañana, se nota un cambio de ritmo: algunas franjas siguen bien, pero otras ya comienzan a subir.
Mañana: tras las primeras horas del día, aparecen picos puntuales de precio más bajos (por ejemplo, en torno a las franjas de 09-10 h y 12-13 h), aunque no es una etapa completamente uniforme: conviene aprovechar cuando esté en el tramo más bajo y no “caer” en horas de coste medio-alto.
Tarde: es el mejor momento para mover el consumo. La electricidad alcanza su mínimo en 14-15 h (0,0802 €/kWh) y, aunque después el precio sube progresivamente, la tarde sigue ofreciendo alternativas razonables frente a la noche.
Noche: el encarecimiento es el gran protagonista. Desde la franja de 18-19 h se empieza a notar la subida y el tramo 21-22 h marca el máximo del día (0,3023 €/kWh). A partir de ahí, el precio baja, pero sigue siendo sensato evitar concentrar el consumo justo en el pico.
Precio de la luz por horas (lunes 06/07/2026)
- 00:00 – 01:00: 0.1567 €/kWh
- 01:00 – 02:00: 0.1516 €/kWh
- 02:00 – 03:00: 0.1511 €/kWh
- 03:00 – 04:00: 0.1526 €/kWh
- 04:00 – 05:00: 0.1541 €/kWh
- 05:00 – 06:00: 0.1578 €/kWh
- 06:00 – 07:00: 0.1774 €/kWh
- 07:00 – 08:00: 0.1787 €/kWh
- 08:00 – 09:00: 0.1691 €/kWh
- 09:00 – 10:00: 0.1257 €/kWh
- 10:00 – 11:00: 0.1635 €/kWh
- 11:00 – 12:00: 0.1444 €/kWh
- 12:00 – 13:00: 0.1272 €/kWh
- 13:00 – 14:00: 0.1416 €/kWh
- 14:00 – 15:00: 0.0802 €/kWh
- 15:00 – 16:00: 0.0818 €/kWh
- 16:00 – 17:00: 0.0975 €/kWh
- 17:00 – 18:00: 0.1136 €/kWh
- 18:00 – 19:00: 0.2038 €/kWh
- 19:00 – 20:00: 0.2517 €/kWh
- 20:00 – 21:00: 0.2829 €/kWh
- 21:00 – 22:00: 0.3023 €/kWh
- 22:00 – 23:00: 0.23 €/kWh
- 23:00 – 24:00: 0.2134 €/kWh