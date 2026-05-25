El encuentro, liderado por Javier Oliver, se celebrará el próximo viernes 5 de junio a las 20:00 horas en el Salón Noble del Círculo Mercantil y reunirá a seis ponentes de referencia en diferentes sectores.

La ciudad de Almería se prepara para recibir una de las citas empresariales de alto nivel más importantes del año. El próximo viernes 5 de junio, el Salón Noble del Círculo Mercantil abrirá sus puertas a partir de las 20:00 horas para acoger el primer gran encuentro estratégico bajo el lema: «Cómo crear contactos duraderos». Esta jornada exclusiva está diseñada específicamente para conectar el talento de emprendedores, empresarios, directivos e inversores de la región.

La iniciativa nace con la firme vocación de transformar las dinámicas corporativas tradicionales, superando el clásico e informal intercambio de tarjetas. En su lugar, el evento propone una metodología basada en tres pilares de acción directa: Conectar con personas clave del tejido sectorial, Compartir experiencias de valor y conocimientos de vanguardia, y Crecer mediante la generación de oportunidades de negocio compartidas.

Ponentes confirmados: «6 personas que van a sorprenderte»

El principal reclamo de este encuentro radica en el perfil multidisciplinar e internacional de los seis profesionales encargados de liderar los bloques de ponencias y mesas de debate:

@latraumatologageek: Traumatóloga y autora. Aportará una visión disruptiva sobre cómo enlazar la innovación tecnológica, la salud y el rendimiento en el ámbito profesional.

Traumatóloga y autora. Aportará una visión disruptiva sobre cómo enlazar la innovación tecnológica, la salud y el rendimiento en el ámbito profesional. @monicavillar.dxb: Especialista en Inversión en Dubái y Real Estate Internacional. Analizará las claves de captación de capital y las tendencias en mercados inmobiliarios globales.

Especialista en Inversión en Dubái y Real Estate Internacional. Analizará las claves de captación de capital y las tendencias en mercados inmobiliarios globales. @tony.iberm: Experto en Estrategia Empresarial e Inteligencia Artificial. Ofrecerá las claves tecnológicas imprescindibles para automatizar y escalar modelos de negocio actuales.

Experto en Estrategia Empresarial e Inteligencia Artificial. Ofrecerá las claves tecnológicas imprescindibles para automatizar y escalar modelos de negocio actuales. @yassin.closer: Closer de ventas de alto impacto y especialista en Neuroventas. Abordará estrategias avanzadas de negociación y psicología del cierre comercial.

Closer de ventas de alto impacto y especialista en Neuroventas. Abordará estrategias avanzadas de negociación y psicología del cierre comercial. @javier_oliverfdz: Empresario del sector agroalimentario, mentor y promotor principal del evento. Compartirá su bagaje en la creación de alianzas estratégicas estables.

Empresario del sector agroalimentario, mentor y promotor principal del evento. Compartirá su bagaje en la creación de alianzas estratégicas estables. Enrique Reyes: Director Gerente de Servicios Tributarios de Ceuta. Expondrá la crucial perspectiva de la gobernanza, fiscalidad estratégica e institucional de los proyectos empresariales.

Una experiencia premium con cena incluida

Para favorecer una atmósfera distendida óptima para los negocios, la organización ha diseñado una experiencia de inmersión completa. Los asistentes disfrutarán de un servicio de gastronomía de alta calidad, música ambiental exclusiva y ponencias inspiradoras. Cabe destacar que la reserva actual cuenta con una tarifa promocional de 59€ (frente a los 79€ ordinarios) que incluye una cena premium, pensada de manera específica para potenciar las relaciones interpersonales tras las ponencias.

Dado el formato exclusivo en el Salón Noble y el enfoque directo con los ponentes, las plazas son estrictamente limitadas. Las inscripciones oficiales ya se pueden tramitar de forma telemática a través de la dirección web habilitada por la organización:

Enlace de Registro Oficial: https://evento.javieroliver.com/registro