Arranca la semana con el precio de la gasolina en Ceuta marcado por diferencias notables entre estaciones. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, hoy se han analizado 10 gasolineras y el lector puede ahorrar comparando el surtidor antes de repostar.

El dato general deja una Gasolina 95 con promedio de 1.515 €/L (mínimo 1.499 €/L y máximo 1.519 €/L). En Gasolina 98, el promedio es de 1.546 €/L. Para el Diésel (Gasóleo A), el promedio se sitúa en 1.645 €/L (mínimo 1.629 €/L y máximo 1.649 €/L).

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N): 1.499 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N): 1.499 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N): SHELL (MUELLE DATO, 8): 1.518 €/L

(MUELLE DATO, 8): SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N): 1.518 €/L

(PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N): SHELL (CATENA, AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6): 1.518 €/L

La combinación de los dos puntos de ON365 en Ceuta permite encontrar el mínimo del día en 95. A partir de ahí, el resto del grupo barato se concentra en niveles cercanos a 1,518 €/L.

Gasolina 98

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N): 1.539 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N): 1.539 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N): SHELL (MUELLE DATO, 8): 1.548 €/L

(MUELLE DATO, 8): SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N): 1.548 €/L

(PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N): SHELL (CATENA, AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6): 1.548 €/L

En 98, el abanico se mantiene relativamente estrecho: el precio más competitivo está en 1,539 €/L y los precios siguientes se agrupan en torno a 1,548 €/L, con ON365 liderando la parte baja del ránking.

Diésel

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N): 1.629 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N): 1.629 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N): SHELL (MUELLE DATO, 8): 1.648 €/L

(MUELLE DATO, 8): SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N): 1.648 €/L

(PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N): SHELL (CATENA, AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6): 1.648 €/L

Para el gasóleo, el mínimo del día vuelve a estar en ON365 con 1,629 €/L. El grupo de precios más altos de los “baratos” se sitúa en 1,648 €/L en estaciones de SHELL.

Las más caras

Si vas con prisa y repostas sin comparar, ojo: hoy también hay un techo claro en Gasolina 95, donde aparecen los valores más altos dentro del listado analizado.

CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N): 1.519 €/L

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S/N): 1.519 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S/N): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27): 1.519 €/L

La diferencia entre el mínimo y este máximo en 95 es de 0,020 €/L. Puede parecer poco, pero en un depósito completo se nota.

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Consejos

Compara antes de repostar: el precio cambia por estación y hoy hay pisos de ahorro claros en 95 y diésel.

el precio cambia por estación y hoy hay pisos de ahorro claros en 95 y diésel. Calcula el impacto: multiplica la diferencia de precio por los litros que sueles cargar para saber si te compensa desplazarte.

multiplica la diferencia de precio por los litros que sueles cargar para saber si te compensa desplazarte. Revisa el tipo de carburante: gasolina 95, 98 y gasóleo A no solo tienen precios distintos; también conviene evitar errores de surtidor.

gasolina 95, 98 y gasóleo A no solo tienen precios distintos; también conviene evitar errores de surtidor. Ten en cuenta el contexto del día: estos precios reflejan la fotografía del lunes 25 de mayo de 2026 publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica.