Arranca la semana con el precio de la gasolina en Ceuta marcado por diferencias notables entre estaciones. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, hoy se han analizado 10 gasolineras y el lector puede ahorrar comparando el surtidor antes de repostar.
El dato general deja una Gasolina 95 con promedio de 1.515 €/L (mínimo 1.499 €/L y máximo 1.519 €/L). En Gasolina 98, el promedio es de 1.546 €/L. Para el Diésel (Gasóleo A), el promedio se sitúa en 1.645 €/L (mínimo 1.629 €/L y máximo 1.649 €/L).
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N): 1.499 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N): 1.499 €/L
- SHELL (MUELLE DATO, 8): 1.518 €/L
- SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N): 1.518 €/L
- SHELL (CATENA, AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6): 1.518 €/L
La combinación de los dos puntos de ON365 en Ceuta permite encontrar el mínimo del día en 95. A partir de ahí, el resto del grupo barato se concentra en niveles cercanos a 1,518 €/L.
Gasolina 98
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N): 1.539 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N): 1.539 €/L
- SHELL (MUELLE DATO, 8): 1.548 €/L
- SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N): 1.548 €/L
- SHELL (CATENA, AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6): 1.548 €/L
En 98, el abanico se mantiene relativamente estrecho: el precio más competitivo está en 1,539 €/L y los precios siguientes se agrupan en torno a 1,548 €/L, con ON365 liderando la parte baja del ránking.
Diésel
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N): 1.629 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N): 1.629 €/L
- SHELL (MUELLE DATO, 8): 1.648 €/L
- SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N): 1.648 €/L
- SHELL (CATENA, AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6): 1.648 €/L
Para el gasóleo, el mínimo del día vuelve a estar en ON365 con 1,629 €/L. El grupo de precios más altos de los “baratos” se sitúa en 1,648 €/L en estaciones de SHELL.
Las más caras
Si vas con prisa y repostas sin comparar, ojo: hoy también hay un techo claro en Gasolina 95, donde aparecen los valores más altos dentro del listado analizado.
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N): 1.519 €/L
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S/N): 1.519 €/L
- MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27): 1.519 €/L
La diferencia entre el mínimo y este máximo en 95 es de 0,020 €/L. Puede parecer poco, pero en un depósito completo se nota.
Consejos
- Compara antes de repostar: el precio cambia por estación y hoy hay pisos de ahorro claros en 95 y diésel.
- Calcula el impacto: multiplica la diferencia de precio por los litros que sueles cargar para saber si te compensa desplazarte.
- Revisa el tipo de carburante: gasolina 95, 98 y gasóleo A no solo tienen precios distintos; también conviene evitar errores de surtidor.
- Ten en cuenta el contexto del día: estos precios reflejan la fotografía del lunes 25 de mayo de 2026 publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica.