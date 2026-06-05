Este sábado 6 de junio de 2026 hay actividad en el surtidor en Ceuta: el Ministerio para la Transición Ecológica ha analizado 10 estaciones y deja una fotografía clara de precios. Si estás decidiendo dónde repostar, conviene mirar no solo el promedio, sino también el mínimo y el máximo del día, porque la diferencia puede notarse en cada repostaje.
En gasolina 95, el promedio se sitúa en 1.486 €/L, con un rango entre 1.469 y 1.499 €/L. Para gasolina 98, el promedio es de 1.513 €/L. En diésel (Gasóleo A), el promedio alcanza 1.574 €/L, con mínimo de 1.559 y máximo de 1.579 €/L. Datos del Ministerio para la Transición Ecológica.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- 1.469 €/L en ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta).
- 1.469 €/L en ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta).
- 1.488 €/L en SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta).
- 1.488 €/L en SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta).
- 1.488 €/L en DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta).
Gasolina 98
- 1.499 €/L en ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta).
- 1.499 €/L en ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta).
- 1.518 €/L en SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta).
- 1.518 €/L en SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta).
- 1.518 €/L en DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta).
Diésel
- 1.559 €/L en ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta).
- 1.559 €/L en ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta).
- 1.578 €/L en CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta).
- 1.578 €/L en SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta).
- 1.578 €/L en CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta).
Las más caras
Si hoy buscas evitar el extremo alto, estos son los precios más elevados para cada combustible según el listado del Ministerio para la Transición Ecológica (Ceuta):
- Gasolina 95: CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta) a 1.499 €/L.
- Gasolina 95: CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta) a 1.499 €/L.
- Gasolina 95: MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta) a 1.489 €/L.
Consejos
Para ahorrar de forma práctica, te dejamos tres recomendaciones sencillas: (1) compara siempre el precio por litro y no solo la marca; (2) si tienes margen para elegir, apunta al mínimo del día (por ejemplo, en gasolina 95 hoy hay surtidores en 1.469 €/L); y (3) calcula el impacto según tu repostaje: incluso diferencias pequeñas por litro pueden traducirse en varios euros cuando cargas una cantidad considerable. Recuerda que los datos se basan en el análisis del Ministerio para la Transición Ecológica.