La Audiencia Provincial impone la pena al párroco de Vélez-Málaga basándose en el «incuestionable valor» de las grabaciones y declara al Obispado responsable civil subsidiario.

Sentencia condenatoria de extrema gravedad en el ámbito judicial y eclesiástico. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a 52 años de prisión al sacerdote de 35 años Francisco J. C., conocido popularmente como el «padre Fran», tras declararlo culpable de sedar y agredir sexualmente a cuatro mujeres en una ventana temporal que abarca desde el año 2014 hasta el 2018.

El acusado, natural de Vélez-Málaga y que se encontraba en prisión provisional desde su detención el 11 de septiembre de 2023, ha sido condenado en firme por cuatro delitos de agresión sexual (tres de ellos con penetración) y cuatro delitos continuados de descubrimiento y revelación de secretos. Los magistrados le reprochan en los fundamentos de derecho un «absoluto desprecio» tanto a la indemnidad sexual de las víctimas como a la dignidad humana elemental de las afectadas.

El ‘modus operandi’ y las pruebas clave del tribunal

El fallo judicial considera plenamente probado que el acusado aprovechaba los lazos de confianza que entablaba con las víctimas para suministrarles de manera camuflada una sustancia química desconocida. El transcurso de los años ha impedido determinar en los análisis de laboratorio la naturaleza exacta del componente, pero los informes médico-forenses ratifican que provocaba una profunda somnolencia y la total pérdida de conciencia de las mujeres, anulando cualquier capacidad de defensa.

Para los magistrados, el valor probatorio de la causa es tajante e inapelable debido a los siguientes elementos técnicos:

Archivos audiovisuales: Se consideran un factor «incuestionable» las fotografías y grabaciones de vídeo incautadas, donde se constata la participación del condenado y se demuestra que los abusos se perpetraron en diferentes domicilios parroquiales.

Se consideran un factor «incuestionable» las fotografías y grabaciones de vídeo incautadas, donde se constata la participación del condenado y se demuestra que los abusos se perpetraron en diferentes domicilios parroquiales. Informes periciales: Un exhaustivo análisis forense de antropometría (características de ciertas partes del cuerpo del sacerdote) sirvió para identificarlo sin ningún género de dudas en el material audiovisual.

Un exhaustivo análisis forense de antropometría (características de ciertas partes del cuerpo del sacerdote) sirvió para identificarlo sin ningún género de dudas en el material audiovisual. Consumo de sustancias: La Sala indica que ha quedado acreditado que el párroco consumía sustancias tóxicas o psicotrópicas, las cuales compartía y exhibía ante su entorno habitual.

Varapalo al Obispado de Málaga por la responsabilidad civil

El aspecto económico del fallo ha reabierto el debate sobre la responsabilidad institucional de la Iglesia. Francisco J. C. deberá indemnizar a cada una de las cuatro víctimas por los severos daños morales y las secuelas psíquicas arrastradas. El tribunal ha determinado que el Obispado de la Diócesis de Málaga responderá como responsable civil subsidiario de dichos pagos.

Esta resolución tumba la línea de defensa que venía manteniendo la cúpula eclesiástica regional:

Postura de la Diócesis de Málaga Dictamen Final del Tribunal de la Audiencia Defendía que los delitos ocurrieron estrictamente en el ámbito privado de ocio, sin vinculación con la actividad ministerial reglamentaria. Determina que los hechos ocurrieron en el desarrollo de actividades religiosas, marco donde el agresor captaba a las mujeres. El obispo José Antonio Satué adelantó que la Iglesia repararía económicamente el daño por convicción moral, no por obligación legal. Obliga judicialmente a la Diócesis a asumir el pago subsidiario al confirmarse la vinculación institucional del párroco.

Además de la pena de privación de libertad, la sentencia dictada por la Audiencia de Málaga establece medidas estrictas de protección para las afectadas una vez el reo cumpla condena, imponiendo órdenes de alejamiento y prohibición de comunicación de 13 años respecto a tres de las víctimas, y de 5 años en relación con la cuarta mujer afectada.