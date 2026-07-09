El obsequio personalizado del mandatario turco durante la cumbre de la OTAN en Ankara ya está bajo custodia del Ministerio del Interior. El arma fue trasladada directamente a España mientras el jefe del Ejecutivo viajaba a Londres.

El armamento oficial entregado por la diplomacia turca ya tiene destino en España. El revólver personalizado que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, regaló al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, ha pasado a disposición del Ministerio del Interior. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha asumido la custodia de la pieza con un objetivo claro: proceder a su inutilización técnica para que pueda ser conservada de forma segura como objeto de colección.

La singular iniciativa de Erdogan tuvo lugar en Ankara, en el marco de la reciente cumbre de la OTAN, donde el mandatario turco agasajó a cada uno de los líderes internacionales asistentes con una pistola grabada, su correspondiente lote de munición y un salvoconducto legal por escrito que permitía la salida del armamento del país euroasiático.

El protocolo de Interior: Custodia y desactivación

Ante la excepcionalidad del regalo, las gestiones administrativas y de seguridad se han activado con rapidez en territorio nacional, siguiendo la línea de la mayoría de mandatarios extranjeros que también han decidido almacenar la pieza de forma oficial:

Custodia central: Fuentes gubernamentales han confirmado que el revólver fue entregado de forma directa al Ministerio del Interior nada más llegar a España para evitar cualquier incidencia logística.

Fuentes gubernamentales han confirmado que el revólver fue entregado de forma directa al Ministerio del Interior nada más llegar a España para evitar cualquier incidencia logística. Intervención de la Guardia Civil: Fuentes del ministerio han precisado que el encargado de manipular el arma será el Servicio de Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil. Este cuerpo se encargará de aplicar los protocolos técnicos para anular la capacidad de disparo del revólver, transformándolo definitivamente en una pieza histórica de exhibición.

Logística presidencial: Envío directo a Madrid

El traslado del objeto generó un itinerario logístico paralelo debido a los compromisos familiares del presidente del Gobierno:

Objeto / Trayecto Origen Destino Gestión Logística El revólver de Erdogan Ankara (Turquía) Madrid (España) Trasladado y custodiado directamente por los servicios de seguridad del Estado hacia el Ministerio del Interior. Pedro Sánchez Ankara (Turquía) Londres (Reino Unido) Viajó este jueves a la capital británica para asistir a la ceremonia de graduación de su hija.

Con este procedimiento, el Gobierno cierra el protocolo de recepción de un obsequio institucional de alta sensibilidad que, una vez pase por los talleres de la Benemérita, quedará estrictamente archivado bajo la estricta normativa de armas de colección vigentes en España.