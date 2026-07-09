Se informa del resultado oficial del sorteo de la Lotería Nacional celebrado el jueves, 9 de julio de 2026, según los datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se registra la nueva edición del sorteo correspondiente a dicha fecha y se reproducen a continuación las cifras publicadas por la entidad. Se aclara que la gestión corresponde a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE); los sorteos organizados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) son procedimientos independientes y no se incluyen en este anuncio.

Combinación ganadora: 300000

Escrutinio completo y números premiados del jueves 9 de julio de 2026

Se comunica que, según la relación oficial, el primer premio del sorteo de la Lotería Nacional figura como: 300000.

Primer premio: 300000

Segundo premio: se omite por no constar en la información facilitada

Reintegros en décimos: 3, 6 y 7 (premio indicado: 300)

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se recuerda que la Lotería Nacional se juega con billetes divididos en décimos; cada billete se identifica por un número de cinco cifras y por series. Se establece que los sorteos se celebran de forma regular, con ediciones los jueves y los sábados; históricamente los jueves se asignan premios de cuantía menor en relación con las emisiones especiales de los sábados. El coste del décimo y las modalidades de apuesta se fijan por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se publican en la información oficial del sorteo.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se indica que los premios podrán ser cobrados mediante los canales habilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y sus entidades colaboradoras. El plazo de caducidad para hacer efectivo el cobro será de 90 días naturales contados desde el día siguiente al del sorteo. Los importes estarán sujetos a la normativa fiscal vigente y a las retenciones que procedan cuando excedan del umbral exento establecido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, conforme a la normativa aplicable.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se recuerda que la Lotería Nacional es gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y que su periodicidad ordinaria incluye sorteos jueves y sábados, con emisiones extraordinarias en fechas concretas del calendario. Los mecanismos de emisión y control son los establecidos por la entidad y por la normativa administrativa correspondiente.

Verificación oficial

Se debe verificar cualquier cobro o consulta en la fuente oficial: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Se hace constar que este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)