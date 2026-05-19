El precio de la luz para el miércoles 20 de mayo de 2026 marca una media de 0,1402 €/kWh. Es una jornada con contraste claro: mientras hay tramos muy aprovechables, también aparece un tramo caro que conviene esquivar en el consumo doméstico.

Según los datos disponibles, la hora más barata llega en el tramo 17-18 h con 0,0616 €/kWh. En el lado opuesto, el pico máximo de la jornada se concentra en 21-22 h, cuando el precio sube hasta 0,2917 €/kWh. Si puedes planificar tareas intensivas (lavadora, lavavajillas o parte del consumo eléctrico del hogar), el objetivo es moverlas hacia las horas de menor coste.

Las horas clave para ahorrar: 17-18 h las mejores y 21-22 h, a evitar

Hoy el patrón es bastante directo. La hora más barata es 17-18 h, ideal para programar cargas y para aprovechar el “cuerpo” del consumo de la tarde (por ejemplo, lavadora o lavavajillas). También destaca la franja más económica, con precios alrededor de 0,06 €/kWh, que permite estirar el ahorro si organizas el consumo fuera de los picos.

El aviso del día es claro: 21-22 h concentra la hora más cara con 0,2917 €/kWh. En esa franja, mejor reducir consumos intensivos y ajustar hábitos si es posible (horno o electrodomésticos de alta potencia, por ejemplo), para no pagar el sobrecoste de la noche.

Cómo evoluciona el precio por tramos del día

Madrugada: durante las primeras horas el precio se mantiene en niveles relativamente contenidos, con valores en torno a los 0,1204 €/kWh y por debajo en algunos tramos, aunque sin llegar a los mínimos de la tarde. Es un buen momento para consumos ligeros y continuos, mientras el sistema todavía no está en fase de precios bajos del día.

Mañana: la mañana alterna tramos más razonables y repuntes puntuales. Desde primera hora se observa un descenso hacia valores como 0,0841 €/kWh entre 09-10 h, pero después vuelve a moverse alrededor de 0,1207-0,1526 €/kWh antes de acercarse a los niveles más baratos de la segunda mitad del día.

Tarde: es el tramo ganador para el ahorro. Desde 14-15 h el precio cae claramente y se sostiene en valores cercanos a 0,06 €/kWh. El mejor momento llega en 17-18 h (0,0616 €/kWh), lo que convierte esta franja en la referencia para programar tareas de mayor consumo.

Noche: tras la tarde, el precio empieza a subir de forma progresiva y se dispara con fuerza hacia el final del día. El incremento culmina en el tramo 21-22 h (0,2917 €/kWh), mientras que horas posteriores mantienen precios altos comparados con la tarde, por lo que conviene evitar cargas grandes al acercarse a ese horario.

Precio de la luz por horas (miércoles 20/05/2026)

00:00 – 01:00: 0.135 €/kWh

01:00 – 02:00: 0.1275 €/kWh

02:00 – 03:00: 0.1241 €/kWh

03:00 – 04:00: 0.1204 €/kWh

04:00 – 05:00: 0.119 €/kWh

05:00 – 06:00: 0.1205 €/kWh

06:00 – 07:00: 0.1578 €/kWh

07:00 – 08:00: 0.1659 €/kWh

08:00 – 09:00: 0.1526 €/kWh

09:00 – 10:00: 0.0841 €/kWh

10:00 – 11:00: 0.1208 €/kWh

11:00 – 12:00: 0.1207 €/kWh

12:00 – 13:00: 0.129 €/kWh

13:00 – 14:00: 0.1322 €/kWh

14:00 – 15:00: 0.0639 €/kWh

15:00 – 16:00: 0.062 €/kWh

16:00 – 17:00: 0.0625 €/kWh

17:00 – 18:00: 0.0616 €/kWh

18:00 – 19:00: 0.1325 €/kWh

19:00 – 20:00: 0.1784 €/kWh

20:00 – 21:00: 0.258 €/kWh

21:00 – 22:00: 0.2917 €/kWh

22:00 – 23:00: 0.2286 €/kWh

23:00 – 24:00: 0.2151 €/kWh