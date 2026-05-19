Este miércoles, 20 de mayo de 2026, el precio de los carburantes en Ceuta se mueve con diferencias relevantes entre estaciones. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, se han revisado 10 gasolineras y el foco de ahorro está, sobre todo, en comparar antes de llenar el depósito.

En el conjunto de la ciudad, la gasolina 95 marca un promedio de 1.513 €/L (con un rango entre 1.499 y 1.519). La gasolina 98 promedia 1.546 €/L y el diésel (Gasóleo A) se sitúa en 1.645 €/L (mínimo 1.629, máximo 1.649).

Si hoy buscas el mejor precio, aquí tienes las opciones más económicas registradas para cada combustible y, después, las estaciones con tarifas más altas.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.499 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.499 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.509 €/L

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.509 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.518 €/L

Gasolina 98

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.539 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.539 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.548 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.548 €/L

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.548 €/L

Diésel

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.629 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.629 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.648 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.648 €/L

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.648 €/L

Las más caras

Con la misma foto de mercado (10 estaciones), estas son las referencias más altas del día para gasolina 95, la que presenta un rango más amplio entre mínimos y máximos:

MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.519 €/L

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.518 €/L

(AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.518 €/L

Origen de los datos: Ministerio para la Transición Ecológica.

Consejos

Compara antes de repostar : con la gasolina 95, la diferencia entre el mínimo (1.499 €/L) y el máximo (1.519 €/L) puede notarse en el importe final.

: con la gasolina 95, la diferencia entre el mínimo (1.499 €/L) y el máximo (1.519 €/L) puede notarse en el importe final. No te quedes solo con el promedio : dos estaciones pueden estar cerca de la media, pero el precio más bajo hoy aparece en ubicaciones concretas.

: dos estaciones pueden estar cerca de la media, pero el precio más bajo hoy aparece en ubicaciones concretas. Revisa el tipo de carburante : las cifras de 95, 98 y diésel no siguen el mismo patrón, así que consulta siempre la categoría.

: las cifras de 95, 98 y diésel no siguen el mismo patrón, así que consulta siempre la categoría. Planifica rutas: si necesitas repostar, intenta ajustar tu parada a la estación más barata considerando la distancia y el tráfico.