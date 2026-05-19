El IBEX 35 cerró este martes, 19 de mayo de 2026 en 17.670,10 puntos, lo que supone una caída de 85 puntos (-0,48%) y una tendencia a la baja tras una sesión marcada por el vaivén entre máximos y mínimos. Frente al arranque en 17.754,30 puntos, el selectivo no logró sostener el tono positivo y terminó cediendo frente a la sesión previa, que había cerrado en 17.755,10.

Según los datos publicados por Yahoo Finance, el rango intradía fue amplio: máximo en 17.858,20 y mínimo en 17.651,10. Es decir, el mercado mantuvo la incertidumbre durante buena parte del día, con compras puntuales que no consiguieron imponerse a las ventas.

Cómo cerró el IBEX 35

La jornada dejó una lectura clara: volatilidad con sesgo bajista. El índice abrió en terreno ligeramente más alto que su cierre anterior y llegó a tocar un máximo en la franja alta del día, pero a partir de ahí fue perdiendo tracción. Finalmente, el IBEX 35 se despegó de los niveles más favorables y se situó por debajo del cierre de la sesión previa.

En términos de balance, la diferencia respecto al día anterior es significativa no por el porcentaje —moderado—, sino por el mensaje técnico que transmiten los movimientos: la resistencia situada cerca del máximo intradía no fue capaz de convertirse en tendencia. El mínimo del día, muy cerca del cierre (17.651,10 frente a 17.670,10), sugiere que las posiciones se cerraron con prudencia y sin apuestas decididas por un rebote inmediato.

En este contexto, el mercado ha seguido ajustando expectativas sobre el coste del dinero y la dirección de los beneficios empresariales, factores que suelen pesar especialmente cuando el índice se mueve en bandas amplias y no consolida los avances.

Datos clave de la sesión

Apertura: 17.754,30 puntos

17.754,30 puntos Máximo intradía: 17.858,20 puntos

17.858,20 puntos Mínimo intradía: 17.651,10 puntos

17.651,10 puntos Cierre: 17.670,10 puntos

17.670,10 puntos Variación: -85,00 puntos (-0,48%)

-85,00 puntos (-0,48%) Tendencia: a la baja

Cita: Yahoo Finance (martes 19 de mayo de 2026).

Evolución de la semana

Mirando los últimos cinco cierres, el patrón es de ajustes interdiarios con altibajos que impiden establecer una dirección unívoca, aunque el tono inmediato se mantiene correctivo. Tras el cierre del lunes, el selectivo encadenó movimientos que dibujan una semana aún indecisa.

2026-05-13: cierre 17.654,90 (con sesión de mínimos más bajos que los niveles de cierre)

cierre 17.654,90 (con sesión de mínimos más bajos que los niveles de cierre) 2026-05-14: cierre 17.809,20 (recuperación clara, con máximos por encima de la apertura)

cierre 17.809,20 (recuperación clara, con máximos por encima de la apertura) 2026-05-15: cierre 17.622,70 (nuevo retroceso, volviendo a presionar por debajo de 17.650)

cierre 17.622,70 (nuevo retroceso, volviendo a presionar por debajo de 17.650) 2026-05-18: cierre 17.755,10 (rebote tras una jornada con fuerte dispersión entre mínimo y máximo)

cierre 17.755,10 (rebote tras una jornada con fuerte dispersión entre mínimo y máximo) 2026-05-19: cierre 17.670,10 (vuelta a la debilidad, aunque sin caer a nuevos mínimos)

En conjunto, el IBEX 35 mantiene un comportamiento de mercado que alterna rebotes y correcciones. El cierre de hoy se ubica por debajo del de ayer, y aunque la caída no es abrupta, sí refuerza la idea de que la demanda no es suficiente para sostener los niveles altos alcanzados durante el día.

Euríbor y mercados

En el trasfondo, los inversores siguen pendientes del euríbor y, en general, del mapa de tipos de interés en Europa. Aunque las hipotecas y derivados vinculados a este indicador no se mueven al ritmo de una sola sesión, el mercado suele reaccionar a las expectativas sobre el futuro de los tipos oficiales y la trayectoria de la inflación.

En términos prácticos, cuando el mercado percibe que los tipos podrían mantenerse más altos durante más tiempo, suele aumentar la cautela sobre los valores sensibles a las condiciones financieras y sobre el coste del capital. Por el contrario, un giro hacia expectativas de relajación monetaria tiende a favorecer a los activos de crecimiento y a limitar el pesimismo en bolsa.

PUBLICIDAD

Hoy, con el IBEX 35 cerrando a la baja y mostrando un rango intradía amplio, el sentimiento encaja con un entorno donde las señales macro y monetarias siguen pesando en la toma de decisiones.

Cierre: el IBEX 35 terminó la sesión del martes 19 de mayo de 2026 en 17.670,10 puntos, con una variación de -0,48%, en una jornada que refuerza la tendencia bajista y deja el mercado atento a la próxima sesión.