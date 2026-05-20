El IBEX 35 ha cerrado la sesión del miércoles, 20 de mayo de 2026 con un fuerte impulso alcista: terminó en 18.051,70 puntos, con una subida de 381,60 puntos que equivale a +2,16%. La tendencia del día fue claramente al alza, después de un arranque más moderado en la apertura, según los datos publicados por Yahoo Finance.

El selectivo español encadenó una jornada con amplitud de movimientos: partió desde 17.650,40 puntos, tocó un máximo intradía en 18.103,50 y defendió un mínimo en 17.646,30. Frente a la sesión anterior, el rebote resultó especialmente relevante al recuperar impulso tras el cierre previo de 17.670,10.

Cómo cerró el IBEX 35

La sesión se resolvió con tono positivo y con una lectura clara: el mercado consiguió imponer la demanda durante la mayor parte del día, llevando al índice a superar el nivel de referencia marcado por el cierre anterior. La diferencia entre la apertura y el cierre refleja el cambio de ritmo registrado en el parqué: de 17650,40 a 18051,70 puntos, con un máximo intradía en 18103,50.

En términos de dinámica, el IBEX 35 mostró capacidad para recuperarse tras el tramo inicial y convertir la volatilidad del inicio en una ventaja. Tras marcar un mínimo en 17.646,30, los inversores aprovecharon el rango para reposicionar posiciones, lo que empujó al índice hacia una zona de máximos del día. El resultado final es coherente con el avance del +2,16%, reflejando un cierre firme.

De acuerdo con el recuento de Yahoo Finance, la sesión quedaría resumida así: cierre en 18.051,70, variación de +381,60 puntos y tendencia al alza.

Evolución de la semana

Mirando el calendario reciente, la jornada del 20 de mayo funciona como un punto de inflexión dentro de un tramo corto marcado por altibajos. Los cierres de las cinco últimas sesiones muestran una senda de ajuste y recuperación, con oscilaciones que evidencian cautela, pero también margen para el rebote.

Jueves 14 de mayo : cierre en 17.809,20 puntos.

: cierre en puntos. Viernes 15 de mayo : retroceso hasta 17.622,70 , en un día con mínimo en 17.527,60 .

: retroceso hasta , en un día con mínimo en . Lunes 18 de mayo : vuelta a terreno positivo con 17.755,10 , tras iniciar desde 17.479,50 .

: vuelta a terreno positivo con , tras iniciar desde . Martes 19 de mayo : nuevo ajuste a 17.670,10 , con un rango que osciló entre 17.651,10 y 17.858,20 .

: nuevo ajuste a , con un rango que osciló entre y . Miércoles 20 de mayo: fuerte recuperación hasta 18.051,70, con máximo intradía en 18.103,50.

Así, el cierre del miércoles no solo supera el resultado de la sesión anterior, sino que añade una señal de mejora tras varios días de movimientos irregulares. El dato relevante es que el índice ha sido capaz de convertir un día de volatilidad en un cierre al alza, algo que suele interpretarse como mayor convicción compradora.

Euríbor y mercados

En el plano macro y financiero, el foco suele volver al Euríbor y a la lectura sobre tipos de interés. Aunque en esta jornada el centro de gravedad ha sido la negociación bursátil, el comportamiento de los activos en España y Europa sigue muy ligado a las expectativas sobre el rumbo de la política monetaria: el Euríbor se mueve con el ciclo de tipos y con la evolución de los rendimientos y del coste de financiación.

En términos generales, cuando el mercado percibe que los tipos podrían mantenerse o corregirse a la baja con el tiempo, suele mejorar el tono para determinados segmentos ligados al crédito y a la sensibilidad a la financiación. En cambio, si las expectativas apuntan a una persistencia de tipos elevados, el impacto se traslada con frecuencia a la renta variable vía descuento de beneficios futuros y al crédito bancario. En cualquier caso, el Euríbor actúa como referencia clave para hipotecas y productos vinculados.

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Por eso, mientras el IBEX 35 se recupera con un cierre sólido, el “telón de fondo” de los tipos sigue siendo determinante para la siguiente fase: no solo importa el dato del día, sino la narrativa que construye el mercado sobre inflación, crecimiento y decisiones de bancos centrales.

Cierre: el IBEX 35 ha terminado el 20 de mayo de 2026 en 18.051,70 puntos, con una subida del 2,16% y máximos intradía en 18.103,50, según Yahoo Finance. Una sesión al alza que refuerza el rebote tras el cierre previo y deja a la semana en clave de recuperación.