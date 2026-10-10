El precio de la luz para hoy, domingo 11 de octubre de 2026, mantiene una lectura clara para quienes en Ceuta buscan ajustar su consumo: el precio medio del día es de 0,1634 €/kWh, con una jornada que combina horas muy baratas y un pico caro en la franja de la noche.

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Según el Semáforo de Selectra (fuente: “Precio de la luz para hoy 11/10/2026 | Semáforo Selectra”), el día cae en AMARILLO. El mismo informe apunta como hora más barata 15-16 h y como hora a evitar 19-20 h. Para la estrategia doméstica, el objetivo es concentrar electrodomésticos de mayor consumo en el valle y reducir el uso cuando el precio se dispara.

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Las horas clave para ahorrar en Ceuta

Para aprovechar la parte más favorable del día, hay que fijarse en tres referencias: la hora más barata es 13:00 – 14:00 con 0,0001 €/kWh y también destaca la franja más económica 12:00 – 15:00 con 0,0013 €/kWh. En el lado contrario, hay que extremar la cautela con 19:00 – 20:00, la hora más cara (0,2886 €/kWh), especialmente si ese tramo coincide con la cena, calefacción eléctrica o el uso intensivo de aparatos en el hogar.

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Evolución del precio por tramos: cómo se mueve la tarifa

Madrugada: entre las 00:00 y las 08:00 los precios se mantienen relativamente altos, con valores que van desde niveles por encima de la mitad del día y sin claros “minutos de oportunidad”. Es mejor reservar los consumos para cuando el precio empiece a bajar.

Mañana: el cambio llega de forma progresiva. Desde las 09:00 el coste cae y durante las primeras horas el día entra en una fase mucho más ventajosa, con una bajada marcada que culmina en el tramo del mediodía.

Tarde: es la parte más rentable. La franja más económica es 12:00 – 15:00 y, dentro de ella, destaca el tramo 13:00 – 14:00 por su precio extremadamente bajo. Para una casa en Ceuta, es un buen momento para poner lavadoras o lavavajillas y, si se planifica, adelantar también consumos que no requieran estar en “horario protegido”.

Noche: tras la tarde, el precio se eleva con claridad. El punto de máxima presión del día se concentra en 19:00 – 20:00, que funciona como una señal para evitar picos de consumo (por ejemplo, picos simultáneos de horno y calefactores eléctricos si aplica en cada hogar). Después, el precio baja, aunque se mantiene por encima de las horas del mediodía.

Precio de la luz por horas (domingo 11/10/2026)

00:00 – 01:00: 0,221 €/kWh

01:00 – 02:00: 0,225 €/kWh

02:00 – 03:00: 0,2255 €/kWh

03:00 – 04:00: 0,2246 €/kWh

04:00 – 05:00: 0,2262 €/kWh

05:00 – 06:00: 0,2258 €/kWh

06:00 – 07:00: 0,2248 €/kWh

07:00 – 08:00: 0,2298 €/kWh

08:00 – 09:00: 0,2307 €/kWh

09:00 – 10:00: 0,1666 €/kWh

10:00 – 11:00: 0,0942 €/kWh

11:00 – 12:00: 0,0287 €/kWh

12:00 – 13:00: 0,0005 €/kWh

13:00 – 14:00: 0,0001 €/kWh

14:00 – 15:00: 0,0032 €/kWh

15:00 – 16:00: 0,0046 €/kWh

16:00 – 17:00: 0,0015 €/kWh

17:00 – 18:00: 0,0754 €/kWh

18:00 – 19:00: 0,2121 €/kWh

19:00 – 20:00: 0,2886 €/kWh

20:00 – 21:00: 0,2849 €/kWh

21:00 – 22:00: 0,2598 €/kWh

22:00 – 23:00: 0,2348 €/kWh

23:00 – 24:00: 0,233 €/kWh

Fuente: Semáforo Selectra (“Precio de la luz para hoy 11/10/2026 | Semáforo Selectra”).

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