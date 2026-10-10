El próximo lunes 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad, una fiesta nacional en España que coincide con el festivo de la Virgen del Pilar. Este día, que constituye un puente, provocará cambios en los horarios de apertura y cierre de algunos supermercados y grandes superficies en todo el país.

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Mercadona, bajo la dirección del empresario valenciano Juan Roig, ha anunciado que la mayoría de sus establecimientos permanecerán cerrados el 12 de octubre. Sin embargo, se recomienda a los clientes verificar en el buscador de la página web de Mercadona si su tienda habitual estará abierta o cerrada, así como los horarios del sábado o domingo para planificar sus compras.

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Horarios de apertura de Lidl y Carrefour

Por otro lado, la cadena alemana Lidl ha confirmado que muchos de sus supermercados abrirán el 12 de octubre, manteniendo el horario habitual de 8:00 a 22:00 horas. No obstante, algunos establecimientos podrían abrir una hora más tarde, a las 9:00 horas. Los clientes pueden consultar los horarios específicos de cada tienda en la web de Lidl.

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Carrefour ha informado a través de su web oficial que todas sus tiendas en la Comunidad de Madrid abrirán en su horario habitual el 12 de octubre, con la excepción de San Fernando y Nassica, que abrirán a las 10:00 horas. Esta información es aplicable también a otras comunidades autónomas, aunque se recomienda verificar los horarios de cada tienda en particular.

Supermercados Día, Aldi y Alcampo

Supermercados Día, al ser una franquicia, permite que cada establecimiento mantenga sus propias reglas y horarios. En general, suelen abrir los días festivos, pero es aconsejable confirmar los horarios de apertura y cierre en la página oficial de la cadena.

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Aldi también ha anunciado que estará abierto el 12 de octubre. Por ejemplo, el supermercado de Bravo Murillo abrirá de 10:00 a 22:00 horas, mientras que el de la calle de Matilde Hernández lo hará de 10:00 a 21:00 horas. Se recomienda verificar los horarios específicos en la web oficial de Aldi.

Alcampo, cuyo horario habitual es de 9:00 a 22:00 horas, suele aprovechar los festivos para abrir. Sin embargo, la información sobre sus horarios para el Día de la Hispanidad no es concluyente, por lo que se aconseja consultar en internet antes de planificar una visita.