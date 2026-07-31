El precio de la luz para el sábado 1 de agosto de 2026 se mueve con bastante diferencia entre franjas: el precio medio del día es de 0,1350 €/kWh. En una jornada marcada por el contraste, hay horas especialmente baratas por la tarde y un pico claro en la noche que conviene evitar.

Según los datos disponibles, la hora más barata es 15:00 – 16:00 con 0,0048 €/kWh, mientras que la hora más cara del día llega entre 21:00 – 22:00 con 0,2398 €/kWh. La franja más económica se concentra en 14:00 – 17:00, un tramo ideal para desplazar consumos y aprovechar el valle del día.

Horas clave para ahorrar: compra de consumo en la tarde y pausa en la noche

Si hoy quieres ajustar tu gasto, la estrategia es clara: concentra el mayor consumo entre 14:00 y 17:00. Ahí está la franja más económica (0,0051 €/kWh de 14:00 a 15:00 y 0,0048 €/kWh de 15:00 a 16:00), perfecta para poner lavadora, lavavajillas o programar el funcionamiento de electrodomésticos que no requieren estar pendientes.

En el lado contrario, evita la franja de 21:00 a 22:00, donde se registra el precio más alto del día (0,2398 €/kWh). Es una buena hora para bajar la potencia, retrasar el horno y, en general, reducir lo que puedas hasta que el precio vuelva a moderarse.

Este tipo de días premia la planificación: en lugar de “usar cuando te conviene”, hoy conviene “usar cuando sale bien”.

Cómo evoluciona el precio por tramos: de madrugada a noche con cambios bruscos

La madrugada arranca con valores relativamente altos: en las primeras horas se observan precios por encima de los que destacan en el centro del día. A partir de la mañana, el precio cae con fuerza: desde 09:00 – 10:00 y, sobre todo, con los tramos que llegan hasta el mediodía, el coste baja de forma notable, hasta situarse en niveles muy bajos alrededor de 11:00 – 14:00.

La tarde es el gran punto de ahorro: de 14:00 a 17:00 se mantiene la franja más económica del día, con el mínimo en 15:00 – 16:00. Es el momento más recomendable para trasladar consumos fijos o programables.

La noche cambia el guion: el precio vuelve a subir progresivamente y culmina en el pico de 21:00 – 22:00 (la franja más cara). Después, aunque hay una ligera mejoría hacia el final del día, todavía conviene ser prudente y evitar concentrar consumo en esa ventana.

Precio de la luz por horas (sábado 1 de agosto de 2026)