El precio de la luz para el sábado 1 de agosto de 2026 se mueve con bastante diferencia entre franjas: el precio medio del día es de 0,1350 €/kWh. En una jornada marcada por el contraste, hay horas especialmente baratas por la tarde y un pico claro en la noche que conviene evitar.
Según los datos disponibles, la hora más barata es 15:00 – 16:00 con 0,0048 €/kWh, mientras que la hora más cara del día llega entre 21:00 – 22:00 con 0,2398 €/kWh. La franja más económica se concentra en 14:00 – 17:00, un tramo ideal para desplazar consumos y aprovechar el valle del día.
Horas clave para ahorrar: compra de consumo en la tarde y pausa en la noche
Si hoy quieres ajustar tu gasto, la estrategia es clara: concentra el mayor consumo entre 14:00 y 17:00. Ahí está la franja más económica (0,0051 €/kWh de 14:00 a 15:00 y 0,0048 €/kWh de 15:00 a 16:00), perfecta para poner lavadora, lavavajillas o programar el funcionamiento de electrodomésticos que no requieren estar pendientes.
En el lado contrario, evita la franja de 21:00 a 22:00, donde se registra el precio más alto del día (0,2398 €/kWh). Es una buena hora para bajar la potencia, retrasar el horno y, en general, reducir lo que puedas hasta que el precio vuelva a moderarse.
Este tipo de días premia la planificación: en lugar de “usar cuando te conviene”, hoy conviene “usar cuando sale bien”.
Cómo evoluciona el precio por tramos: de madrugada a noche con cambios bruscos
La madrugada arranca con valores relativamente altos: en las primeras horas se observan precios por encima de los que destacan en el centro del día. A partir de la mañana, el precio cae con fuerza: desde 09:00 – 10:00 y, sobre todo, con los tramos que llegan hasta el mediodía, el coste baja de forma notable, hasta situarse en niveles muy bajos alrededor de 11:00 – 14:00.
La tarde es el gran punto de ahorro: de 14:00 a 17:00 se mantiene la franja más económica del día, con el mínimo en 15:00 – 16:00. Es el momento más recomendable para trasladar consumos fijos o programables.
La noche cambia el guion: el precio vuelve a subir progresivamente y culmina en el pico de 21:00 – 22:00 (la franja más cara). Después, aunque hay una ligera mejoría hacia el final del día, todavía conviene ser prudente y evitar concentrar consumo en esa ventana.
Precio de la luz por horas (sábado 1 de agosto de 2026)
- 00:00 – 01:00: 0,2012 €/kWh
- 01:00 – 02:00: 0,1894 €/kWh
- 02:00 – 03:00: 0,1822 €/kWh
- 03:00 – 04:00: 0,1844 €/kWh
- 04:00 – 05:00: 0,1966 €/kWh
- 05:00 – 06:00: 0,1967 €/kWh
- 06:00 – 07:00: 0,2055 €/kWh
- 07:00 – 08:00: 0,2124 €/kWh
- 08:00 – 09:00: 0,1971 €/kWh
- 09:00 – 10:00: 0,1220 €/kWh
- 10:00 – 11:00: 0,0389 €/kWh
- 11:00 – 12:00: 0,0082 €/kWh
- 12:00 – 13:00: 0,0066 €/kWh
- 13:00 – 14:00: 0,0054 €/kWh
- 14:00 – 15:00: 0,0051 €/kWh
- 15:00 – 16:00: 0,0048 €/kWh
- 16:00 – 17:00: 0,0054 €/kWh
- 17:00 – 18:00: 0,0390 €/kWh
- 18:00 – 19:00: 0,1207 €/kWh
- 19:00 – 20:00: 0,1866 €/kWh
- 20:00 – 21:00: 0,2265 €/kWh
- 21:00 – 22:00: 0,2398 €/kWh
- 22:00 – 23:00: 0,2363 €/kWh
- 23:00 – 24:00: 0,2290 €/kWh