Ceuta, 31/07/2026 — Precio medio según el Ministerio para la Transición Ecológica (10 estaciones analizadas): Gasolina 95 1,560 €/l; Gasolina 98 1,591 €/l; Diésel 1,596 €/l.
La Gasolina 95 se mueve entre 1.534 €/l y 1.597 €/l, una horquilla de 0,063 €/l (6,3 céntimos). En un tanque de 50 litros esa diferencia supone hasta 3,15 € de ahorro si eliges la estación más barata frente a la más cara.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
Opciones con precio mínimo en 95:
- CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n–Frente Playa del Chorrillo, Ceuta): 1.534 €/l
- CEPSA (Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): 1.534 €/l
- ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.549 €/l
- ON365 (Avenida Teniente Gral. Muslera, s/n, Ceuta): 1.549 €/l
- SHELL (Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.557 €/l
Si sueles repostar 50 litros, elegir la CEPSA más barata frente a la más cara del listado te puede ahorrar alrededor de 3,15 €; para conductores que llenan con frecuencia, el ahorro anual se acumula.
Gasolina 98
Precios más competitivos en 98 concentrados en la zona portuaria y accesos:
- SHELL (Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.587 €/l
- SHELL (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.587 €/l
- DISA (Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.587 €/l
- ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.589 €/l
- ON365 (Avenida Teniente Gral. Muslera, s/n, Ceuta): 1.589 €/l
La 98 registra una variación mínima —solo 0,002 €/l (0,2 céntimos)— por lo que para esta categoría la elección de estación apenas modifica el coste por repostaje.
Diésel
Las tarifas más bajas en diésel aparecen en dos CEPSA:
- CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n–Frente Playa del Chorrillo, Ceuta): 1.564 €/l
- CEPSA (Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): 1.564 €/l
- DISA (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.597 €/l
- SHELL (Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.597 €/l
- SHELL (Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.597 €/l
En diésel la diferencia entre mínimo y máximo es de 0,033 €/l (3,3 céntimos), equivalente a unos 1,65 € en un depósito de 50 litros.
Las más caras
Estaciones con los precios más altos en 95 según el registro ministerial:
- Gasolina 95: SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta) y DISA Varadero (Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta), ambas a 1.597 €/l; MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta) a 1.568 €/l.
Origen: Ministerio para la Transición Ecológica.
Consejos prácticos
- Compara por tipo de combustible antes de desviarte: la opción más barata en 95 no es necesariamente la más barata en 98 o diésel.
- Calcula ahorro real: multiplica la diferencia por tus litros habituales (por ejemplo, 50 L). Así sabes si compensa el desvío.
- Consulta el registro diario del Ministerio antes de salir: los precios cambian por franjas horarias y por disponibilidad.
- Valora tiempo y consumo extra al desviarte: un ahorro de pocos céntimos puede quedar anulado por la distancia adicional.
Si quieres, preparo una lista práctica por zona (centro, ronda portuaria y accesos) para que localices rápidamente las estaciones más baratas. Datos del Ministerio para la Transición Ecológica para Ceuta (31/07/2026).