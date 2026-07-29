El precio de la luz para hoy, jueves 30 de julio de 2026, llega con semáforo ROJO. La referencia del día marca un precio medio de 0,1803 €/kWh, así que conviene planificar el consumo y ajustar hábitos para reducir el coste en las horas más caras.

Según la información de jornada, la hora más barata es de 14-15 h y la franja a evitar es 21-22 h. Con este panorama, el objetivo es claro: desplazar tareas como lavadora, lavavajillas o el ciclo del horno fuera del tramo de mayor coste.

Horas clave para ahorrar hoy (30/07/2026)

Para esta jornada roja, toma nota de las dos referencias principales:

Hora más barata: 14-15 h .

. Hora a evitar: 21-22 h .

. Franja más económica: no disponible en los datos horarios aportados.

Si puedes, programa los electrodomésticos intensivos en el intervalo más favorable. Y para la noche, intenta concentrar el consumo en momentos fuera del tramo marcado como el peor del día.

Cómo evoluciona el precio por tramos: madrugada, mañana, tarde y noche

La distribución del coste a lo largo del día es la clave para entender por qué hoy conviene mover el consumo. Con semáforo ROJO y una media de 0,1803 €/kWh, la idea no es solo “encender menos”, sino cuándo encender.

En madrugada y mañana, la recomendación práctica es preparar el consumo para no llegar a los momentos desfavorables. En tarde, el dato relevante es que 14-15 h figura como el tramo más barato, por lo que suele ser el mejor momento para concentrar tareas domésticas que puedas programar. Ya en noche, el aviso es directo: 21-22 h es la hora a evitar, así que es preferible retrasar lo que no sea imprescindible o ajustar hábitos para que el gasto no coincida con ese pico.

Precio de la luz por horas (30/07/2026)

Listado de horas disponible en los datos proporcionados. En esta consulta no se incluyen precios horarios concretos, por lo que no es posible detallar las 24 franjas con €/kWh.