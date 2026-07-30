El precio de la luz para hoy, viernes 31 de julio de 2026, se mueve en una jornada con contrastes: 0,1917 €/kWh de media. En la práctica, esto significa que hay ventanas de precio muy razonable para desplazar consumos domésticos y otras en las que conviene apretar el freno.
Según los datos del día, la hora más barata es de 15:00 a 16:00 con 0,0993 €/kWh. En el lado opuesto, el pico máximo llega en la franja 21:00 a 22:00, con 0,297 €/kWh, justo el horario que más penaliza si puedes evitarlo.
Horas clave para ahorrar: la mejor franja y el horario a evitar
Si hoy quieres optimizar la factura, céntrate en la franja recomendada: 14:00 a 17:00, que es la franja más económica del día con un precio de 0,1074 €/kWh. Es el mejor momento para mover lavadoras, programar el lavavajillas o ajustar el consumo que no sea imprescindible en horas de máxima tarifa.
- Hora más barata: 15:00 – 16:00 · 0,0993 €/kWh
- Franja más económica: 14:00 – 17:00 · 0,1074 €/kWh
- Hora más cara (a evitar): 21:00 – 22:00 · 0,297 €/kWh
La recomendación es sencilla: intenta concentrar consumos “posponibles” antes de las 21:00 y, si puedes, deja para después solo lo imprescindible. En un día como este, el ahorro está en elegir bien el momento.
Cómo evoluciona el precio por tramos del día
Madrugada y primeras horas: los precios se mantienen relativamente contenidos, moviéndose alrededor de niveles próximos a 0,18 €/kWh en varias franjas. Es un tramo útil si tienes consumos que no te importan en horarios tempranos.
Mañana: la mañana alterna valores más bajos con repuntes puntuales. Tras un arranque en torno a 0,18 €/kWh, aparecen horas más caras hacia el final de la mañana que invitan a no “disparar” el consumo en exceso si puedes elegir.
Tarde: es cuando mejor se posiciona el día. Desde el mediodía, el precio cae con fuerza y alcanza su mejor momento en 15:00 – 16:00, encajando con la franja más económica (14:00 – 17:00). Es la ventana más clara para planificar horno, electrodomésticos y recargas domésticas.
Noche: el precio se encarece de forma progresiva y culmina en el pico máximo 21:00 – 22:00 con 0,297 €/kWh. Después del pico, baja pero no vuelve a los niveles de la tarde, así que conviene seguir priorizando lo esencial.
Precio de la luz por horas (viernes 31/07/2026)
- 00:00 – 01:00: 0,1863 €/kWh
- 01:00 – 02:00: 0,1846 €/kWh
- 02:00 – 03:00: 0,1803 €/kWh
- 03:00 – 04:00: 0,1776 €/kWh
- 04:00 – 05:00: 0,1772 €/kWh
- 05:00 – 06:00: 0,1762 €/kWh
- 06:00 – 07:00: 0,1884 €/kWh
- 07:00 – 08:00: 0,1991 €/kWh
- 08:00 – 09:00: 0,2123 €/kWh
- 09:00 – 10:00: 0,1778 €/kWh
- 10:00 – 11:00: 0,2154 €/kWh
- 11:00 – 12:00: 0,1945 €/kWh
- 12:00 – 13:00: 0,1885 €/kWh
- 13:00 – 14:00: 0,1859 €/kWh
- 14:00 – 15:00: 0,1135 €/kWh
- 15:00 – 16:00: 0,0993 €/kWh
- 16:00 – 17:00: 0,1094 €/kWh
- 17:00 – 18:00: 0,1215 €/kWh
- 18:00 – 19:00: 0,2159 €/kWh
- 19:00 – 20:00: 0,2646 €/kWh
- 20:00 – 21:00: 0,2866 €/kWh
- 21:00 – 22:00: 0,297 €/kWh
- 22:00 – 23:00: 0,2287 €/kWh
- 23:00 – 24:00: 0,2206 €/kWh