El precio de la luz para hoy, viernes 31 de julio de 2026, se mueve en una jornada con contrastes: 0,1917 €/kWh de media. En la práctica, esto significa que hay ventanas de precio muy razonable para desplazar consumos domésticos y otras en las que conviene apretar el freno.

Según los datos del día, la hora más barata es de 15:00 a 16:00 con 0,0993 €/kWh. En el lado opuesto, el pico máximo llega en la franja 21:00 a 22:00, con 0,297 €/kWh, justo el horario que más penaliza si puedes evitarlo.

Horas clave para ahorrar: la mejor franja y el horario a evitar

Si hoy quieres optimizar la factura, céntrate en la franja recomendada: 14:00 a 17:00, que es la franja más económica del día con un precio de 0,1074 €/kWh. Es el mejor momento para mover lavadoras, programar el lavavajillas o ajustar el consumo que no sea imprescindible en horas de máxima tarifa.

Hora más barata: 15:00 – 16:00 · 0,0993 €/kWh

15:00 – 16:00 · Franja más económica: 14:00 – 17:00 · 0,1074 €/kWh

14:00 – 17:00 · Hora más cara (a evitar): 21:00 – 22:00 · 0,297 €/kWh

La recomendación es sencilla: intenta concentrar consumos “posponibles” antes de las 21:00 y, si puedes, deja para después solo lo imprescindible. En un día como este, el ahorro está en elegir bien el momento.

Cómo evoluciona el precio por tramos del día

Madrugada y primeras horas: los precios se mantienen relativamente contenidos, moviéndose alrededor de niveles próximos a 0,18 €/kWh en varias franjas. Es un tramo útil si tienes consumos que no te importan en horarios tempranos.

Mañana: la mañana alterna valores más bajos con repuntes puntuales. Tras un arranque en torno a 0,18 €/kWh, aparecen horas más caras hacia el final de la mañana que invitan a no “disparar” el consumo en exceso si puedes elegir.

Tarde: es cuando mejor se posiciona el día. Desde el mediodía, el precio cae con fuerza y alcanza su mejor momento en 15:00 – 16:00, encajando con la franja más económica (14:00 – 17:00). Es la ventana más clara para planificar horno, electrodomésticos y recargas domésticas.

Noche: el precio se encarece de forma progresiva y culmina en el pico máximo 21:00 – 22:00 con 0,297 €/kWh. Después del pico, baja pero no vuelve a los niveles de la tarde, así que conviene seguir priorizando lo esencial.

Precio de la luz por horas (viernes 31/07/2026)