Consulta las fechas clave del inicio de las clases, periodos de vacaciones y días festivos para el nuevo año académico.
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Con la llegada de septiembre arranca la planificación de un nuevo curso académico en Ceuta. A continuación, se detallan en formato de preguntas y respuestas las fechas oficiales de inicio y fin de las clases, así como los días no lectivos y festivos aprobados para el periodo 2026-2027.
¿Cuándo comienzan y terminan las clases en Ceuta?
La incorporación a las aulas se realiza de forma escalonada según la etapa educativa:
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- 8 de septiembre: Inicio para Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato.
- 10 de septiembre: Arranque en Formación Profesional (FP), Escuela Oficial de Idiomas y Escuela de Arte.
- 23 de septiembre: Comienzo de las clases en Educación de Adultos.
- 23 de junio: Finalización del curso escolar para Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato.
¿Cuáles son los días no lectivos y puentes de libre disposición?
Durante el año académico, los centros educativos contarán con las siguientes jornadas no lectivas:
- 2 y 3 de noviembre de 2026: Puente de Todos los Santos.
- 7 de diciembre de 2026: Puente de la Constitución y la Inmaculada.
- 8 de enero de 2027: Día no lectivo tras el periodo navideño.
- 12 de febrero de 2027: Puente de Carnaval.
- 29, 30 y 31 de marzo, y 1 y 2 de abril de 2027: Semana Blanca.
- 18 de mayo de 2027: Puente de la Pascua Musulmana.
¿Qué días son festivos oficiales en 2027?
El calendario del año 2027 incluye los siguientes festivos de carácter nacional, autonómico y religioso:
|Fecha
|Día de la semana
|Festividad
|1 de enero
|Viernes
|Año Nuevo
|6 de enero
|Miércoles
|Epifanía del Señor (Reyes Magos)
|9 de marzo
|Martes
|Eidul Fitr (Culminación del Ramadán)
|25 de marzo
|Jueves
|Jueves Santo
|26 de marzo
|Viernes
|Viernes Santo
|1 de mayo
|Sábado
|Fiesta del Trabajo
|17 de mayo
|Lunes
|Pascua Musulmana (Eid al-Adha)
|5 de agosto
|Jueves
|Nuestra Señora de África
|2 de septiembre
|Jueves
|Día de Ceuta
|12 de octubre
|Martes
|Fiesta Nacional de España
|1 de noviembre
|Lunes
|Todos los Santos
|6 de diciembre
|Lunes
|Día de la Constitución Española
|8 de diciembre
|Miércoles
|Inmaculada Concepción
|25 de diciembre
|Sábado
|Natividad del Señor