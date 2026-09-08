Consulta las fechas clave del inicio de las clases, periodos de vacaciones y días festivos para el nuevo año académico.

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Con la llegada de septiembre arranca la planificación de un nuevo curso académico en Ceuta. A continuación, se detallan en formato de preguntas y respuestas las fechas oficiales de inicio y fin de las clases, así como los días no lectivos y festivos aprobados para el periodo 2026-2027.

¿Cuándo comienzan y terminan las clases en Ceuta?

La incorporación a las aulas se realiza de forma escalonada según la etapa educativa:

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8 de septiembre: Inicio para Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato.

Inicio para Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato. 10 de septiembre: Arranque en Formación Profesional (FP), Escuela Oficial de Idiomas y Escuela de Arte.

Arranque en Formación Profesional (FP), Escuela Oficial de Idiomas y Escuela de Arte. 23 de septiembre: Comienzo de las clases en Educación de Adultos.

Comienzo de las clases en Educación de Adultos. 23 de junio: Finalización del curso escolar para Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato.

¿Cuáles son los días no lectivos y puentes de libre disposición?

Durante el año académico, los centros educativos contarán con las siguientes jornadas no lectivas:

2 y 3 de noviembre de 2026: Puente de Todos los Santos.

Puente de Todos los Santos. 7 de diciembre de 2026: Puente de la Constitución y la Inmaculada.

Puente de la Constitución y la Inmaculada. 8 de enero de 2027: Día no lectivo tras el periodo navideño.

Día no lectivo tras el periodo navideño. 12 de febrero de 2027: Puente de Carnaval.

Puente de Carnaval. 29, 30 y 31 de marzo, y 1 y 2 de abril de 2027: Semana Blanca.

Semana Blanca. 18 de mayo de 2027: Puente de la Pascua Musulmana.

¿Qué días son festivos oficiales en 2027?

El calendario del año 2027 incluye los siguientes festivos de carácter nacional, autonómico y religioso: