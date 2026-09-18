Mohamed Ouahbi, técnico de la selección nacional de Marruecos, dio por zanjada la polémica generada en torno a Ez Abde tras lucir una camiseta con el lema «Todos somos caballas» en el estadio de La Cerámica. El gesto del extremo del Real Betis, destinado a apoyar a la población ceutí tras la reciente crisis social, provocó una ola de críticas, insultos y acusaciones de traición en las redes sociales por parte de aficionados marroquíes.

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Respuesta institucional y versión del futbolista

Defensa del compromiso nacional: Ouahbi respaldó al atacante bético ante los medios asegurando que «nadie puede arrebatarle su amor por Marruecos ni su compromiso con la selección nacional», restando trascendencia al hecho al calificarlo como un descuido en la rutina del vestuario.

Ouahbi respaldó al atacante bético ante los medios asegurando que «nadie puede arrebatarle su amor por Marruecos ni su compromiso con la selección nacional», restando trascendencia al hecho al calificarlo como un descuido en la rutina del vestuario. Declaración del jugador: Mediante un comunicado público, Abde aclaró que la acción tuvo una intención exclusivamente humanitaria y social en favor de los habitantes de Ceuta, rechazando cualquier trasfondo político o falta de respeto hacia sus raíces.

Mediante un comunicado público, Abde aclaró que la acción tuvo una intención exclusivamente humanitaria y social en favor de los habitantes de Ceuta, rechazando cualquier trasfondo político o falta de respeto hacia sus raíces. Continuidad deportiva: El seleccionador ratificó su plena confianza en el futbolista de cara a las eliminatorias de clasificación para la Copa Africana de Naciones ante Gabón y Lesoto, dando el tema por cerrado en el plano deportivo.

En el terreno de juego, el atacante logró aislarse de la controversia dando la victoria al Real Betis por 1-0 frente al Getafe, reafirmando su presencia regular tanto en el esquema bético como en las convocatorias de ‘Los Leones del Atlas’.

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