El presidente de la Agrupación Deportiva Ceuta, Luhay Hamido, analizó en Radiotelevisión de Ceuta (RTVCE) la compleja situación que atraviesa la ciudad tras la reciente crisis migratoria y cómo este contexto ha impactado de lleno en el rendimiento y la planificación de la entidad caballa.

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A pesar de las dificultades logísticas y emocionales vividas durante el verano, el dirigente quiso poner en valor la implicación y el compromiso del vestuario.

Reconocimiento al plantel: Hamido calificó de «héroes sin capa» tanto a los futbolistas que decidieron permanecer en el proyecto como a los nuevos fichajes que apostaron por el club en un escenario de incertidumbre.

Hamido calificó de «héroes sin capa» tanto a los futbolistas que decidieron permanecer en el proyecto como a los nuevos fichajes que apostaron por el club en un escenario de incertidumbre. Complicaciones en el mercado: Reveló que hasta 15 incorporaciones avanzadas terminaron descartándose debido a la preocupación generada por las imágenes de la crisis en televisión, lo que obligó a reestructurar la planificación deportiva.

Reveló que hasta 15 incorporaciones avanzadas terminaron descartándose debido a la preocupación generada por las imágenes de la crisis en televisión, lo que obligó a reestructurar la planificación deportiva. Impacto en la pretemporada: Explicó que los primeros compromisos ligueros han ejercido en la práctica como una extensión de la preparación física y mental, condicionada por la preocupación de la plantilla sobre el estado de sus familias durante los momentos de mayor tensión.

Explicó que los primeros compromisos ligueros han ejercido en la práctica como una extensión de la preparación física y mental, condicionada por la preocupación de la plantilla sobre el estado de sus familias durante los momentos de mayor tensión. Solidaridad del fútbol español: Agradeció el respaldo unánime de los clubes del país, valorando al Ceuta como un altavoz social de la situación que se vive en la ciudad autónoma.

Un nuevo comienzo en el Murube

Superado el tramo inicial de competición y con la plantilla alcanzando el punto de equilibrio deseado por el cuerpo técnico, el presidente da por concluida la fase de adaptación y fija la mirada en el rendimiento inmediato.

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«A la afición le digo que estábamos de preemporada y que la Liga empieza este domingo en el Murube.» — Luhay Hamido, presidente de la AD Ceuta.

A pesar de los contratiempos en forma de bajas y de las exigencias del límite salarial, la directiva transmite tranquilidad sobre el objetivo de la permanencia y confía en que el equipo volverá a competir a su máximo nivel a medida que avance el calendario.