Dos ciudadanos marroquíes han sido puestos en prisión provisional tras ser detenidos por su presunta implicación en un robo ocurrido en una vivienda de la calle Argentina, en Ceuta. Los hechos se produjeron a finales de julio, cuando los acusados accedieron a la vivienda de una vecina en horas de la noche.

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El robo tuvo lugar el pasado sábado alrededor de las 21:45 horas. Según la Fiscalía, los dos individuos habían planeado previamente el acceso a la casa con la intención de apropiarse de objetos de valor para obtener un beneficio económico ilícito.

De acuerdo con el relato de la Fiscalía, los hombres entraron a la vivienda por la parte trasera, escalando un muro de cerramiento. En el interior, se apoderaron de efectos personales y, presuntamente, 1.000 euros en efectivo junto con documentación de la propietaria.

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Tras el robo, los acusados intentaron huir, pero fueron interceptados por vecinos y miembros de la Legión, quienes los retuvieron hasta la llegada de la policía. Durante la detención, uno de los hombres tenía en su posesión 200 euros, que según la acusación serían parte del dinero robado.

Durante la comparecencia judicial, ambos acusados no reconocieron los hechos. La Fiscalía ha solicitado que permanezcan en prisión provisional mientras avanza el proceso judicial, considerando que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de robo con fuerza en casa habitada.

Por este delito, la Fiscalía solicita una pena de dos años de prisión para cada uno de los acusados, así como su expulsión del territorio nacional durante cinco años en caso de condena, dado que son ciudadanos extranjeros no residentes. Además, se demanda una indemnización de 1.000 euros para la perjudicada, correspondiente a lo sustraído.