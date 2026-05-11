La Plaza de Toros de Las Ventas encara la segunda semana de la Feria de San Isidro con una agenda repleta de actos. La presentación de la Corrida In Memoriam y la inauguración de diversas muestras artísticas centran la actividad cultural en la Monumental madrileña.

La segunda semana de la Feria de San Isidro arranca con un magnetismo especial. Más allá de lo que suceda en el ruedo, el Centro de Asuntos Taurinos ha diseñado una programación que sitúa el foco en la memoria histórica y el arte contemporáneo, destacando la esperada Corrida In Memoriam y el tributo a figuras esenciales del campo bravo y la veterinaria.

Lunes 11 de mayo: Homenaje a Sánchez Mejías

La actividad comienza esta tarde con un plato fuerte en la Sala Antonio Bienvenida. A las 19:30h, se presentará oficialmente la Corrida In Memoriam. El acto servirá para poner de largo el cartel ilustrativo dedicado a la figura de Ignacio Sánchez Mejías.

En la mesa participará el matador Borja Jiménez, gran protagonista de esta cita al estar anunciado en solitario para lidiar seis toros de las ganaderías de Toros de Cortés y Domingo Hernández. La presentación correrá a cargo del periodista Jesús Bayort.

Programación diaria: Citas clave de la semana

Aunque los contenidos específicos de las mesas redondas de las mañanas se irán desarrollando a lo largo de las jornadas, el calendario de apertura de salas es el siguiente:

Martes 12 de mayo: Actos en la Sala Antonio Bienvenida a las 12:30h y 13:30h.

Actos en la Sala Antonio Bienvenida a las 12:30h y 13:30h. Miércoles 13 de mayo: Sesiones matinales a las 11:00h y 12:30h.

Sesiones matinales a las 11:00h y 12:30h. Jueves 14 de mayo: Encuentro cultural a las 12:30h.

Encuentro cultural a las 12:30h. Viernes 15 de mayo (San Isidro): Jornada grande con actos a las 12:30h y el tradicional apartado y previa en el Patio de Arrastre a las 17:45h.

Jornada grande con actos a las 12:30h y el tradicional apartado y previa en el Patio de Arrastre a las 17:45h. Sábado 16 de mayo: Conferencias a las 11:00h y 12:30h.

Conferencias a las 11:00h y 12:30h. Domingo 17 de mayo: Cierre de la semana cultural a las 12:30h.

Exposiciones: «Duende y Bravura» y caricaturas históricas

El arte toma los pasillos de la Monumental con varias muestras que podrán visitarse durante toda la semana:

«Duende y Bravura»: Una exposición que recorre la plástica del toro y el torero en la Sala Antonio Bienvenida y la Sala Antoñete. Vitrinas de los Tendidos 1 y 2: Muestra de Luisa Villalba. Se trata de una selección de caricaturas de toreros históricos realizadas bajo una mirada de humor inteligente. Esta exposición permanecerá disponible para los aficionados hasta el próximo 14 de junio.

Además, Madrid rinde tributo estos días a la figura de Florito en un encuentro que reúne a veterinarios y al ganadero Victorino Martín, consolidando a Las Ventas como el epicentro cultural de la capital durante su mes de mayo.