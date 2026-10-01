Según el avance semanal publicado por laCritica.es para los capítulos 495 al 499 (28 de septiembre al 2 de octubre), Genaro se acerca a Pedrito con la intención de investigar a Bárbara.

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El avance detalla que la estrategia de Genaro no consiste solo en preguntas directas: se mueve por los entornos más próximos a la Casa Pequeña para recabar información sin levantar sospechas. Al mismo tiempo, la trama del falso lacayo sigue abierta: Bárbara cree reconocer al joven que acogió, pero la percepción de ella y la pesquisa soterrada de Genaro pueden llevar a conclusiones diferentes.

Manuela complica la relación entre Alejo y Luisa, según laCrìtica.es: sus acciones presionan la pareja y afectan las decisiones que intentan garantizar cierta estabilidad.

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Además, el avance apunta a una decisión importante de Victoria que actúa como nuevo punto de tensión narrativa. Las consecuencias de esa decisión, siempre según laCrìtica.es, contribuyen a acercar el argumento hacia un desenlace de la semana.

Cuando Pedrito descubra lo que guarda, la historia «adquirirá un sentido mucho menos romántico», señala el avance.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

“Valle Salvaje” se emite en La 1 / TVE de lunes a viernes, con horario habitual a las 16:30.

Para este jueves, 1 de octubre de 2026, la emisión mantiene el formato diario que acompaña la sobremesa. En Ceuta, el episodio se podrá seguir por La 1 en el horario indicado.

Fuente: avance semanal de “Valle Salvaje” (28 de septiembre al 2 de octubre), publicado por laCritica.es.

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