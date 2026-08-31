31 de agosto de 2026: Reacher, Lioness y Silo concentran la oferta seriéfila de la semana en Ceuta, entre investigaciones con margen para la violencia, operaciones encubiertas y distopía claustrofóbica.

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Fecha de referencia: lunes, 31 de agosto de 2026. Aquí tienes un repaso editorial con avances breves para saber qué ver.

Lo destacado de la semana (31 de agosto)

Reacher : un arresto que no cuadra y una ciudad llena de gente peligrosa.

: un arresto que no cuadra y una ciudad llena de gente peligrosa. Lioness : misiones encubiertas para cortar el problema desde dentro.

: misiones encubiertas para cortar el problema desde dentro. Silo : una sociedad que cree protegerse a base de normas.

: una sociedad que cree protegerse a base de normas. Linternas : investigación oscura con dos estrellas enfrentadas al misterio.

: investigación oscura con dos estrellas enfrentadas al misterio. Ted Lasso : el optimismo como arma terapéutica en un club exigente.

: el optimismo como arma terapéutica en un club exigente. Mushoku Tensei : reencarnación y planes a largo plazo para hacerlo “mejor” esta vez.

: reencarnación y planes a largo plazo para hacerlo “mejor” esta vez. Hombres en una Misión : humor y caos con celebridades en versión “secundaria”.

: humor y caos con celebridades en versión “secundaria”. Los Jóvenes Titanes en Acción: parodia y caos adolescente con chispas.

Reacher (temporada 2022-02-03) — valoración 8.1

Avance: Reacher llega a Margrave por un homicidio que no cometió y encuentra una red de policías corruptos, empresarios con sombras y políticos que mueven hilos. La temporada desprende un ritmo seco: cada pista empuja al protagonista a actuar sin confiar en el sistema y convierte los interrogantes en confrontaciones directas.

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Por qué engancha: la narrativa prioriza la lógica y la acción clara sobre los giros gratuitos, lo que mantiene la tensión episodio a episodio.

Operaciones Especiales: Lioness (temporada 2023-07-23) — valoración 8.111

Avance: Cruz Manuelos se integra en el Equipo Lioness Engagement; desde la estación, Joe prepara y coordina a agentes encubiertos con la misión de desarticular una organización terrorista desde dentro. La trama explora el coste psicológico de mantener identidades falsas y la fricción entre objetivos estratégicos y vidas humanas.

Por qué engancha: mezcla acción operacional con dilemas morales y un trabajo de inteligencia que suena verosímil.

Silo (temporada 2023-05-04) — valoración 8.192

Avance: En un futuro donde la comunidad vive dentro de un silo de cientos de pisos, las normas que supuestamente garantizan la seguridad empiezan a oler a control. Los sucesos recientes levantan sospechas sobre quién decide qué información queda restringida y por qué. Esta tanda avanza en la confrontación entre supervivencia colectiva y búsqueda de la verdad.

Por qué engancha: la atmósfera claustrofóbica y las preguntas sobre autoridad sostienen la tensión.

Linternas (temporada 2026-08-16) — valoración 8.247

Avance: John Stewart y Hal Jordan, en su rol de policías intergalácticos, investigan un asesinato en Estados Unidos que abre la puerta a ajustes de cuentas más oscuros. El choque de estilos entre ambos personajes alimenta la tensión mientras el caso deteriora alianzas.

Por qué engancha: equilibra investigación y épica sin perder el componente humano.

Ted Lasso (temporada 2020-08-14) — valoración 8.367

Avance: Un entrenador de fútbol, con optimismo y métodos poco convencionales, trastoca la cultura del club inglés que dirige. Los episodios de esta semana examinan cómo la confianza y la empatía funcionan como estrategias de gestión en un entorno competitivo y lleno de recelos.

Por qué engancha: la serie convierte la comedia en una herramienta para explorar emociones y redes humanas.

Mushoku Tensei Jobless Reincarnation (temporada 2021-01-11) — valoración 8.414

Avance: La reencarnación ofrece a un protagonista la oportunidad de rehacer su vida con conocimientos previos; la temporada se centra en su aprendizaje de magia y en el proyecto de construir una versión distinta de sí mismo.

Por qué engancha: combina crecimiento personal con ambición narrativa en un mundo fantástico.

Hombres en una Misión (temporada 2015-12-05) — valoración 7.4

Avance: Celebridades interpretan a estudiantes en una secundaria ficticia: tramas de transferencia, retos y pruebas de humor que alternan ingenio y despropósito.

Por qué engancha: ritmo rápido y gag constante para quienes buscan entretenimiento ligero.

Los Jóvenes Titanes en Acción (temporada 2013-04-23) — valoración 6.432

Avance: Teen Titans Go! mezcla misiones de superhéroes con problemas típicos de la adolescencia; esta semana promete episodios cargados de parodia y situaciones absurdas que rompen expectativas.

Por qué engancha: humor irreverente que no pide formalidades.

Cierre: el plan de la semana

Si quieres acción y conspiración, arranca con Reacher y continúa con Lioness. Para tensión distópica, apuesta por Silo. Y si necesitas variar el tono, alterna Linternas, Ted Lasso y el humor de Hombres en una Misión.

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