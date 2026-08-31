El capítulo 476 de Valle Salvaje, que se emite este lunes, 31 de agosto de 2026 a las 16:30 en La 1, arranca con la desaparición de Dámaso, un giro que sacude la Casa Grande en el Asturias del siglo XIX.

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Según la previa semanal, la verdad sobre Dámaso salió a la luz, Rafael llegó a estar a punto de asesinarlo y, finalmente, Mercedes y Victoria lo expulsaron de la Casa Grande. Esa cadena de sucesos convierte su ausencia en el detonante de búsqueda, tensiones y reacciones entre quienes quedan en el valle.

Qué pasará hoy en Valle Salvaje

El arranque del capítulo 476 centra también la atención en Manuela. Ella visita a Luisa para interesarse por su relación con Alejo y, según el avance, la respuesta de la criada dejará a Manuela sorprendida.

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La desaparición de Dámaso actúa como hilo conductor: la previa insiste en que los acontecimientos recientes —la verdad revelada, la expulsión y la tensión con Rafael— alimentarán las próximas reacciones y alianzas en la Casa Grande.

Dos frentes marcan el episodio: por un lado, el conflicto entre personajes a raíz de la visita de Manuela; por otro, el eco de lo sucedido con Dámaso y sus consecuencias inmediatas para el valle.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Valle Salvaje se emite en La 1 / TVE en su horario habitual de 16:30, con la emisión correspondiente al lunes 31 de agosto de 2026. Si te lo pierdes, la serie también está disponible en RTVE Play, donde puedes poner al día los últimos capítulos.

En Ceuta la emisión se reproduce a la misma hora peninsular (16:30) y RTVE Play ofrece los capítulos bajo demanda y de forma gratuita en España, por lo que los espectadores ceutíes pueden ponerse al día sin coste.

¿Qué ocultará Luisa en su conversación con Manuela? Y, con Dámaso desaparecido, ¿qué reacciones empezarán a notarse ya en el valle? Esta tarde, Valle Salvaje vuelve a tensar sus cuerdas dramáticas.

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