La Promesa (capítulo 895) se emite el lunes 31 de agosto de 2026 en La 1 / TVE a las 17:25.

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El avance oficial publicado aparece bajo el título “La Promesa lunes 31 de agosto a las 18:38 Avance capítulo 895” y, según el texto disponible, no incluye descripciones verificables de tramas ni acciones concretas de personajes. Por ese motivo, la pieza funciona como antesala: marca el tono del episodio y resume líneas de tensión, pero no ofrece detalles narrativos confirmados que permitan anticipar escenas concretas.

Qué pasará hoy en La Promesa

El capítulo 895 promete mantener el pulso del drama de época: giros destinados a tensar relaciones, consecuencias que redistribuyen poder dentro del palacio y choques de intereses entre facciones. La atención seguirá centrada en las reacciones de los protagonistas ante decisiones que podrían alterar el equilibrio entre familias y criados; esas reacciones suelen ser el motor de las subtramas que desembocan en cambios visibles en episodios sucesivos. Dado que el avance no detalla acciones específicas, las expectativas se apoyan en la dinámica ya establecida por la serie: conversaciones cargadas de intenciones, gestos con doble lectura y movimientos estratégicos que abren nuevas rivalidades.

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Si buscas el contenido puntual de las escenas, habrá que esperar al visionado completo del episodio: el avance no aporta datos verificables sobre revelaciones o decisiones concretas.

Dónde y cuándo ver La Promesa

La Promesa se emite en La 1 / TVE en su horario habitual: 17:25 este lunes, 31 de agosto de 2026. El avance lleva en su título la referencia “18:38”, pero la emisión del capítulo del día se mantiene en la franja indicada.

Actualizaremos con lo más relevante del episodio tras su emisión y te informaremos de las escenas clave cuando estén verificadas en pantalla.

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