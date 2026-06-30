El ministro José Manuel Albares confirma que hay 12 ciudadanos localizados bajo los escombros. España envía de urgencia un hospital de campaña del equipo START de la AECID.

MADRID. — El balance de víctimas de nacionalidad española a causa del devastador doble terremoto que ha sacudido a Venezuela continúa en aumento. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha actualizado este martes los datos oficiales, confirmando que la cifra de españoles fallecidos asciende ya a 18, mientras que el número de desaparecidos se sitúa en 144. Hasta el pasado lunes, los registros oficiales contabilizaban 17 decesos y 138 personas sin localizar.

Asimismo, el jefe de la diplomacia española ha revelado que los equipos de emergencia tienen constancia de 12 ciudadanos españoles que han sido localizados con vida bajo los escombros, por lo que los esfuerzos se concentran a contrarreloj en sus respectivas labores de salvamento. «Mientras haya esperanza de poder localizar a un español, España seguirá en esas labores de rescate», ha aseverado con firmeza el ministro.

Despliegue de urgencia: un hospital de campaña del equipo START

Ante el incremento exponencial de damnificados, Albares ha anunciado el envío inmediato de ayuda humanitaria. Este miércoles partirá hacia Venezuela un avión de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que transportará un hospital de campaña integral para dar asistencia médica urgente.

Este recurso médico forma parte del equipo START (Equipo Técnico de Ayuda y Respuesta en Emergencias), un grupo de profesionales sanitarios altamente especializados y diseñado para desplegarse en zonas de catástrofe o crisis humanitarias en un plazo inferior a las 72 horas. «En este momento es muy necesario el hospital de campaña para atender a los numerosos heridos que cada vez van siendo un número mayor», ha detallado Albares, quien ha reiterado el compromiso a largo plazo del Ejecutivo: «Vamos a apoyar al pueblo hermano de Venezuela tanto tiempo como sea necesario. En estos momentos tan dramáticos tienen toda nuestra solidaridad, como cuando llegue el momento de la reconstrucción».

El balance global de la tragedia y el contingente de rescate

La magnitud del doble seísmo ha provocado una movilización internacional masiva coordinada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que ya cuenta sobre el terreno con más de 2.000 rescatistas procedentes de 27 países. Las últimas cifras oficiales globales de la catástrofe reflejan la gravedad de la situación en Venezuela:

Víctimas mortales: Al menos 1.719 fallecidos y 5.034 heridos.

Al menos 1.719 fallecidos y 5.034 heridos. Damnificados: Un total de 15.866 personas afectadas.

Un total de 15.866 personas afectadas. Infraestructuras: 855 edificios dañados, de los cuales 189 han sufrido un colapso estructural total.

Por parte de España, el contingente sobre el terreno está compuesto por 65 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas especializadas en la localización y rescate de personas. A este equipo se suma el personal técnico de la AECID especializado en emergencias y el envío coordinado de material de primera necesidad para la población civil.

Líneas de emergencia consular activas

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha vuelto a insistir en la importancia de que la colonia española y sus familiares hagan uso de las líneas de emergencia consular. Dichas vías de contacto permanecen abiertas las 24 horas y sus canales y números específicos se pueden consultar de forma actualizada a través de las redes oficiales del propio ministerio y de la Embajada de España en Caracas.