El miércoles, 23 de septiembre de 2026, La 1 emite la semifinal de ‘El túnel: avanza y gana’ a las 23:00; el Telediario 2 precede a las 20:55.
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Según la programación oficial de las cadenas, la franja vespertina arranca con los grandes boletines y espacios informativos entre las 20:00 y las 21:30, antes de que la oferta se divida entre concursos, entretenimiento y ficción en el prime time.
Para quienes en Ceuta priorizan información local y nacional, esos informativos —y los bloques de deportes y meteorología que les siguen— facilitan planificar la noche sin cambiar de canal. Si la intención es cerrar la jornada con ficción, las principales apuestas de prime time comienzan a partir de las 21:30–23:00.
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La 1
- 20:25 Aquí la tierra
- 20:55 Telediario 2
- 21:40 Teledeporte 2
- 21:45 La revuelta
- 23:00 Semifinal de ‘El túnel: avanza y gana’, con Jesús Vázquez
- 00:35 El tunel
Aquí la tierra (20:25) y el Telediario 2 (20:55) constituyen la entrada informativa; por la noche, la cadena mantiene continuidad con La revuelta (21:45) y sitúa la semifinal de entretenimiento a las 23:00.
Imprescindibles en La 1:
- 20:55 Telediario 2
- 21:45 La revuelta
- 23:00 Semifinal de ‘El túnel: avanza y gana’
- 00:35 El tunel
La 2
- 20:35 Trivial Pursuit
- 21:25 Cifras y letras
- 22:00 Cifras y letras
- 22:00 Cifras y letras
- 22:35 Dispararon al pianista
- 00:40 Documentos TV
- 01:35 Espacios increíbles
La 2 mantiene el ritmo con concursos a partir de las 20:35 y vira hacia el documental a medianoche con Documentos TV (00:40).
Imprescindibles en La 2:
- 21:25 Cifras y letras
- 22:35 Dispararon al pianista
- 00:40 Documentos TV
- 01:35 Espacios increíbles
Antena 3
- 20:00 Pasapalabra
- 21:00 Antena 3 Noticias 2
- 21:30 Deportes 2
- 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 21:45 El Hormiguero
- 23:00 En tierra lejana
- 00:38 En tierra lejana
Pasapalabra (20:00) ocupa la franja inicial antes de Antena 3 Noticias 2 (21:00) y la información deportiva y meteorológica que siguen a continuación.
En prime time aparece El Hormiguero (21:45), y a partir de las 23:00 Antena 3 programa En tierra lejana, con reposición nocturna.
Imprescindibles en Antena 3:
- 20:00 Pasapalabra
- 21:00 Antena 3 Noticias 2
- 21:45 El Hormiguero
- 23:00 En tierra lejana
Cuatro
- 20:00 Noticias cuatro
- 20:45 Eldesmarque cuatro
- 21:00 El tiempo
- 21:10 Horizonte
- 23:00 Código 10
Cuatro concentra informativos y deporte al inicio y reserva Código 10 (23:00) como cierre central de la noche.
Imprescindibles en Cuatro:
- 20:00 Noticias cuatro
- 20:45 Eldesmarque cuatro
- 21:10 Horizonte
- 23:00 Código 10
Telecinco
- 20:00 ¡allá tú!
- 21:05 Informativos telecinco
- 21:25 Informativos telecinco. el cierre
- 21:30 Eldesmarque telecinco
- 21:40 El tiempo
- 21:50 First dates
- 23:00 Posible abandono de Asraf Beno
Telecinco combina un concurso de inicio con su bloque informativo a las 21:05 y la oferta de entretenimiento posterior con First dates (21:50).
El horario señalado a las 23:00 hace referencia a un momento concreto del programa que puede ser relevante para quienes siguen esa trama.
Imprescindibles en Telecinco:
- 21:05 Informativos telecinco
- 21:50 First dates
- 23:00 Posible abandono de Asraf Beno
laSexta
- 20:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:00 laSexta Clave
- 21:20 laSexta Meteo
- 21:25 laSexta Deportes
- 21:30 El Intermedio
- 23:00 Congelados
- 00:28 Congelados
- 01:55 La casa de juego de pokerstars
laSexta organiza la noche en torno a su informativo de las 20:00 y a espacios de análisis y entretenimiento a partir de las 21:00, con Congelados (23:00) como apuesta de prime time.
Imprescindibles en laSexta:
- 20:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:00 laSexta Clave
- 21:30 El Intermedio
- 23:00 Congelados
Cierre: ruta rápida para decidir según el momento del día
Si quieres empezar con información y cerrar con entretenimiento, busca los informativos entre las 20:55 y las 21:25 y decide después si seguir con debate, deportes/meteorología o ficción.
La parrilla nacional no incluye la programación de la televisión local, RTVCE; los contenidos municipales de RTVCE pueden ser de interés para quienes siguen la actualidad específica de Ceuta.
Fuente: parrilla facilitada por cadenas (programación del miércoles 23 de septiembre de 2026).