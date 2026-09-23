El miércoles, 23 de septiembre de 2026, La 1 emite la semifinal de ‘El túnel: avanza y gana’ a las 23:00; el Telediario 2 precede a las 20:55.

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Según la programación oficial de las cadenas, la franja vespertina arranca con los grandes boletines y espacios informativos entre las 20:00 y las 21:30, antes de que la oferta se divida entre concursos, entretenimiento y ficción en el prime time.

Para quienes en Ceuta priorizan información local y nacional, esos informativos —y los bloques de deportes y meteorología que les siguen— facilitan planificar la noche sin cambiar de canal. Si la intención es cerrar la jornada con ficción, las principales apuestas de prime time comienzan a partir de las 21:30–23:00.

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La 1

20:25 Aquí la tierra

Aquí la tierra 20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:40 Teledeporte 2

Teledeporte 2 21:45 La revuelta

La revuelta 23:00 Semifinal de ‘El túnel: avanza y gana’, con Jesús Vázquez

Semifinal de ‘El túnel: avanza y gana’, con Jesús Vázquez 00:35 El tunel

Aquí la tierra (20:25) y el Telediario 2 (20:55) constituyen la entrada informativa; por la noche, la cadena mantiene continuidad con La revuelta (21:45) y sitúa la semifinal de entretenimiento a las 23:00.

Imprescindibles en La 1:

20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:45 La revuelta

La revuelta 23:00 Semifinal de ‘El túnel: avanza y gana’

Semifinal de ‘El túnel: avanza y gana’ 00:35 El tunel

La 2

20:35 Trivial Pursuit

Trivial Pursuit 21:25 Cifras y letras

Cifras y letras 22:00 Cifras y letras

Cifras y letras 22:00 Cifras y letras

Cifras y letras 22:35 Dispararon al pianista

Dispararon al pianista 00:40 Documentos TV

Documentos TV 01:35 Espacios increíbles

La 2 mantiene el ritmo con concursos a partir de las 20:35 y vira hacia el documental a medianoche con Documentos TV (00:40).

Imprescindibles en La 2:

21:25 Cifras y letras

Cifras y letras 22:35 Dispararon al pianista

Dispararon al pianista 00:40 Documentos TV

Documentos TV 01:35 Espacios increíbles

Antena 3

20:00 Pasapalabra

Pasapalabra 21:00 Antena 3 Noticias 2

Antena 3 Noticias 2 21:30 Deportes 2

Deportes 2 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 21:45 El Hormiguero

El Hormiguero 23:00 En tierra lejana

En tierra lejana 00:38 En tierra lejana

Pasapalabra (20:00) ocupa la franja inicial antes de Antena 3 Noticias 2 (21:00) y la información deportiva y meteorológica que siguen a continuación.

En prime time aparece El Hormiguero (21:45), y a partir de las 23:00 Antena 3 programa En tierra lejana, con reposición nocturna.

Imprescindibles en Antena 3:

20:00 Pasapalabra

Pasapalabra 21:00 Antena 3 Noticias 2

Antena 3 Noticias 2 21:45 El Hormiguero

El Hormiguero 23:00 En tierra lejana

Cuatro

20:00 Noticias cuatro

Noticias cuatro 20:45 Eldesmarque cuatro

Eldesmarque cuatro 21:00 El tiempo

El tiempo 21:10 Horizonte

Horizonte 23:00 Código 10

Cuatro concentra informativos y deporte al inicio y reserva Código 10 (23:00) como cierre central de la noche.

Imprescindibles en Cuatro:

20:00 Noticias cuatro

Noticias cuatro 20:45 Eldesmarque cuatro

Eldesmarque cuatro 21:10 Horizonte

Horizonte 23:00 Código 10

Telecinco

20:00 ¡allá tú!

¡allá tú! 21:05 Informativos telecinco

Informativos telecinco 21:25 Informativos telecinco. el cierre

Informativos telecinco. el cierre 21:30 Eldesmarque telecinco

Eldesmarque telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 21:50 First dates

First dates 23:00 Posible abandono de Asraf Beno

Telecinco combina un concurso de inicio con su bloque informativo a las 21:05 y la oferta de entretenimiento posterior con First dates (21:50).

El horario señalado a las 23:00 hace referencia a un momento concreto del programa que puede ser relevante para quienes siguen esa trama.

Imprescindibles en Telecinco:

21:05 Informativos telecinco

Informativos telecinco 21:50 First dates

First dates 23:00 Posible abandono de Asraf Beno

laSexta

20:00 laSexta Noticias 20:00

laSexta Noticias 20:00 21:00 laSexta Clave

laSexta Clave 21:20 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:25 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:30 El Intermedio

El Intermedio 23:00 Congelados

Congelados 00:28 Congelados

Congelados 01:55 La casa de juego de pokerstars

laSexta organiza la noche en torno a su informativo de las 20:00 y a espacios de análisis y entretenimiento a partir de las 21:00, con Congelados (23:00) como apuesta de prime time.

Imprescindibles en laSexta:

20:00 laSexta Noticias 20:00

laSexta Noticias 20:00 21:00 laSexta Clave

laSexta Clave 21:30 El Intermedio

El Intermedio 23:00 Congelados

Cierre: ruta rápida para decidir según el momento del día

Si quieres empezar con información y cerrar con entretenimiento, busca los informativos entre las 20:55 y las 21:25 y decide después si seguir con debate, deportes/meteorología o ficción.

La parrilla nacional no incluye la programación de la televisión local, RTVCE; los contenidos municipales de RTVCE pueden ser de interés para quienes siguen la actualidad específica de Ceuta.

Fuente: parrilla facilitada por cadenas (programación del miércoles 23 de septiembre de 2026).

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