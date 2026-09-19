El 19 de septiembre registra hitos como el escándalo del estraperlo (1935), el real decreto de Alfonso XIII que fijó límites sobre territorios en 1923 y el sismo de magnitud 7.7 en Michoacán (2022).

Lee tambien: Horóscopo de hoy sábado 19 de septiembre de 2026: predicciones gratis en salud, amor y trabajo

Un escándalo que provocó una crisis de Gobierno

En 1935 el denominado escándalo del estraperlo desembocó en una crisis gubernamental en España. El fraude y la corrupción vinculados a la venta ilegal bajo restricciones económicas desataron debate público y minaron la estabilidad del Ejecutivo, según las efemérides.

Para Ceuta, integrada en la economía nacional, ese tipo de crisis repercutía en la confianza hacia las instituciones y en el clima social local.

Lee tambien: San Jenaro de Nápoles: Obispo y mártir del s. IV | Santoral 19 de septiembre

Un real decreto sobre territorios invadidos

En 1923 el rey Alfonso XIII emitió un real decreto que prohibía que territorios invadidos por España se independizaran. Esa disposición, según las fuentes históricas citadas en la efeméride, refleja la política de la monarquía ante tensiones territoriales en la Europa de la época.

En Ceuta, cuya condición territorial y de soberanía ha sido sensible en decisiones de Estado, medidas como esta contribuyen a entender el marco legal y político que rodeó la gestión del territorio.

Protestas en Madrid por el ataque al Sierra Aránzazu

En 1964, en Madrid, alrededor de un millar de personas se concentraron frente a la embajada estadounidense por el ataque al carguero español Sierra Aránzazu, que, según la efeméride, fue confundido con el cubano Sierra Maestra. Los manifestantes corearon consignas como «Asesinos!» y «Cuba sí, yanquis no».

Aunque el hecho ocurrió en la capital, ilustra la reacción de la opinión pública española ante incidentes internacionales y sus consecuencias políticas.

Naufragio del Sánchez Barcáiztegui en La Habana

En 1895 se hundió en la entrada del puerto de La Habana el crucero español Sánchez Barcáiztegui, en un suceso en el que falleció el general Delgado Parejo, según las efemérides. Estos episodios recuerdan la importancia de las rutas marítimas y la fragilidad de la navegación en esa época.

Ceuta, con su tradición portuaria y sus conexiones marítimas históricas con la península y el norte de África, comparte la memoria de esos vínculos con el mar.

Inauguración del Teatro Bretón de los Herreros

En 1880 se inauguró en Logroño el Teatro Bretón de los Herreros. La apertura forma parte de la expansión de infraestructuras culturales en España durante esa etapa de modernización urbana.

Para Ceuta, hitos culturales de otras ciudades sirven como referencia para el desarrollo del ocio y la programación artística en el país.

Sismos, funerales y erupciones recientes

El 19 de septiembre también figura en efemérides contemporáneas: en 2022, en el estado de Michoacán (México), a las 13:05 horas (tiempo local) se registró un sismo de magnitud 7.7 con epicentro cercano a Coalcomán, en la misma jornada de un simulacro que conmemoraba el terremoto de 1985 y el de 2017, según la efeméride.

En 2022 se celebró el funeral de la reina Isabel II en Windsor, con traslado y ceremonia en la capilla de San Jorge, y en 2021 la erupción del volcán Tajogaite en La Palma causó una afectación territorial significativa (según las efemérides).

Cierre

Las efemérides del 19 de septiembre agrupan episodios políticos, navales, culturales y naturales cuya lectura ayuda a conectar la historia española con la memoria local de Ceuta y a valorar cómo hechos nacionales e internacionales repercuten en la ciudad.

Te puede interesar