26 de septiembre: en 1958 se detonó la bomba subterránea «Valencia» en Nevada; en 1936 la 112.ª División de Queipo de Llano tomó Granja de Torrehermosa; en 2000 y 2006 se publicaron los discos de Alejandro Sanz y Álex Ubago; y en 2016 se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP.

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1936: la 112.ª División de Queipo de Llano conquista Granja de Torrehermosa

El 26 de septiembre de 1936, en plena guerra civil española, la 112.ª División de Queipo de Llano tomó Granja de Torrehermosa. La operación formó parte de los movimientos de frente que marcaron la evolución del conflicto en esos meses.

En Ceuta, la guerra condicionó la vida cotidiana y la información disponible entonces llegaba con retraso y filtrada por las líneas editoriales y las autoridades militares.

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1958: Estados Unidos detona una bomba atómica en Nevada

El 26 de septiembre de 1958, en el Área U3r del Sitio de pruebas de Nevada, Estados Unidos detonó la bomba «Valencia» a unos 150 metros bajo tierra, a las 12:00 (hora local). El rendimiento atribuido al dispositivo fue de 0,002 kilotones; se cita como la bomba n.º 165 de las 1.054 que Estados Unidos hizo explotar entre 1945 y 1992.

Según los registros de pruebas nucleares de Estados Unidos, estos ensayos alimentaron debates sobre seguridad, armamento y efectos ambientales y sanitarios que llegaron también a España a través de la prensa especializada y los canales internacionales.

2000: Alejandro Sanz lanza “El alma al aire”

El 26 de septiembre de 2000 Alejandro Sanz publicó su sexto disco, El alma al aire. En Ceuta el lanzamiento tuvo eco en emisoras locales y en la programación cultural, donde la música española mantiene presencia estable.

2006: Álex Ubago presenta “Aviones de cristal”

El 26 de septiembre de 2006 Álex Ubago publicó su tercer álbum en solitario, Aviones de cristal. Este tipo de estrenos contribuyó en esa década a consolidar circuitos comerciales y mediáticos que conectan la península con Ceuta.

2016: firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP

El 26 de septiembre de 2016 se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, tras más de cincuenta años de conflicto en Colombia. El acuerdo entró en la agenda informativa internacional y fue seguido por medios españoles y por sectores de la comunidad latinoamericana en Ceuta.

Otros hechos de la jornada con impacto internacional

2002: en Senegal, el ferry Le Joola se hunde ante la costa de Gambia; las efemérides sitúan en más de 950 las víctimas, entre ellas cinco españoles .

en Senegal, el ferry se hunde ante la costa de Gambia; las efemérides sitúan en más de las víctimas, entre ellas . 2024: en Guerrero, México, se registra a las 13:03 UTC un sismo de magnitud 5.2 que activa alarmas sísmicas en varios estados, según la efeméride.

en Guerrero, México, se registra a las un sismo de que activa alarmas sísmicas en varios estados, según la efeméride. 2020: en Paraguay se alcanzan 200 días de cuarentena por la pandemia de COVID-19, iniciada el 11 de marzo, según el apunte de la efeméride.

Para Ceuta, ciudad autónoma con frontera terrestre en El Tarajal y conexiones marítimas regulares con Algeciras y Málaga, los acontecimientos internacionales entran por vías concretas: prensa nacional, emisiones radiofónicas y la circulación de personas y mercancías por puerto y frontera.

Mirar estas efemérides desde Ceuta ayuda a entender cómo sucesos lejanos influyen en la percepción pública local y en la agenda informativa de la ciudad.

Fuentes: efemérides facilitadas por el usuario; contexto histórico general.

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