El avance semanal de La Promesa publicado en RTVE.es el 13 de septiembre de 2026 sitúa el capítulo de hoy en un nuevo equilibrio que afecta, sobre todo, a la zona de servicio del palacio.

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El resumen coloca en primer plano el regreso de Simona y Candela, pilares de la cocina. La insistencia de Curro da resultado y la vuelta de las cocineras se condiciona al despido de Julio: según el avance, aceptaron regresar cuando el marqués prometió que el ayuda de cámara del duque de Buenaventura no será responsable de la cocina. El acuerdo modifica la dinámica laboral y afecta a conflictos personales que venían arrastrándose entre el personal de servicio.

María cancela su boda con Carlo, según el avance; la decisión llega tras confesarse con el lacayo de no estar enamorada y con la intención de paralizarlo todo. El texto apunta que la ruptura deja a Carlo “destrozado”, según el resumen de prensa.

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En la planta noble aparece Leocadia, que, según el avance semanal consultado, será la madrina de Curro, un papel que puede influir en su relación con el resto del entorno del palacio.

En conjunto, el episodio articula una vuelta a la rutina en cocina atada a decisiones desde arriba, una ruptura sentimental que altera la vida de varios personajes y la introducción de un rol relevante para Leocadia en la trama central.

Dónde y cuándo ver La Promesa

La Promesa se emite en La 1 / TVE a las 17:25, en su horario vespertino habitual.

En Ceuta, La 1 se recibe vía TDT; la emisión sigue el horario peninsular.

Hoy el palacio reabre frentes en cocina y en la planta noble que condicionarán los episodios siguientes.

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