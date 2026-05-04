La Policía Nacional ha detenido este lunes a un joven de 26 años como presunto autor de un apuñalamiento mortal ocurrido en el interior de un comercio en el barrio de Russafa, en València. Los hechos han tenido lugar alrededor de las 14:00 horas, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana.

Los hechos y la intervención de emergencia

El suceso se ha producido en un establecimiento situado en el número 34 de la carretera de la Fuente de San Luis, en las inmediaciones del cruce con la avenida Doctor Waksman. Por motivos que todavía se están investigando, la víctima fue agredida con un arma blanca dentro del local.

Tras recibir el aviso, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) movilizó de inmediato una unidad del Servicio de Asistencia Médica de Urgencias (SAMU) hasta el lugar del crimen.

Maniobras de reanimación: El equipo médico desplazado practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada a la víctima durante varios minutos.

El equipo médico desplazado practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada a la víctima durante varios minutos. Fallecimiento: A pesar de los esfuerzos de los sanitarios, no se obtuvo respuesta y se terminó confirmando el fallecimiento del hombre en el mismo lugar de los hechos.

Investigación en curso

La zona ha sido acordonada para permitir el trabajo de los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad.