Madrid — El Ministerio del Interior ha diseñado un exhaustivo plan de seguridad para la próxima visita del papa León XIV a España, que se desarrollará entre el 6 y el 12 de junio. El dispositivo contará con el despliegue de alrededor de 11.000 policías nacionales y unos 2.200 guardias civiles, a los que se sumarán efectivos de los Mossos d’Esquadra, de la Policía Canaria y de las distintas policías locales.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presidido este lunes la reunión general de coordinación entre todos los departamentos, organismos e instituciones que participarán en este operativo para asegurar el correcto desarrollo de los actos en Madrid, Cataluña y Canarias.

Un operativo en cuatro fases

El plan especial de seguridad se ejecutará de forma progresiva a través de cuatro etapas diferenciadas:

Fase previa: Iniciada desde el momento en que se confirmó oficialmente la visita del pontífice.

Iniciada desde el momento en que se confirmó oficialmente la visita del pontífice. Fase preventiva: Se activará a la medianoche del próximo 31 de mayo.

Se activará a la medianoche del próximo 31 de mayo. Fase de alerta: Entrará en vigor a partir del 1 de junio.

Entrará en vigor a partir del 1 de junio. Fase crítica: Se desarrollará desde horas antes de que el papa aterrice en España y se mantendrá hasta que abandone el país desde el archipiélago canario el 12 de junio.

España como referente en grandes eventos

Durante la reunión, Grande-Marlaska ha destacado que el dispositivo está minuciosamente diseñado para que la visita «sea un éxito». El ministro ha subrayado que España y sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son un «referente» internacional a la hora de gestionar la seguridad de grandes citas.

Como ejemplo de solvencia, ha recordado la eficacia demostrada en otros despliegues complejos del país, como la Cumbre de la OTAN en Madrid en 2022, los más de 22.000 actos de la Presidencia de la Unión Europea en 2023 o la cumbre de la ONU celebrada en Sevilla el pasado mes de julio.