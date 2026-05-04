Un grupo de catorce españoles (trece pasajeros y un miembro de la tripulación) se encuentra a bordo del crucero MV Hondius, donde se ha declarado un posible brote de hantavirus que ya ha dejado tres personas fallecidas. La embarcación, que navega por el Atlántico tras partir desde Argentina, baraja la opción de realizar una escala de emergencia en el archipiélago canario para desembarcar a los pasajeros y realizar evaluaciones médicas.

Cabo Verde deniega la entrada al buque

El MV Hondius, operado por la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions, zarpó el pasado 20 de marzo desde Ushuaia (sur de Argentina) con destino a las Islas Canarias. Sin embargo, en su trayecto hacia el norte, la aparición de graves problemas médicos alteró el itinerario.

Actualmente, el crucero se encuentra anclado frente a Praia, la capital de Cabo Verde. Las autoridades de este país han denegado la entrada del buque a sus puertos alegando motivos de «seguridad pública nacional». Ante esta negativa, la naviera ha informado de que está contemplando seriamente navegar hacia las islas de Tenerife o Gran Canaria como puntos de desembarque alternativos.

Sanidad Exterior coordina la posible escala en Canarias

Ante la posibilidad de que el barco termine atracando en España, el servicio de Sanidad Exterior ya ha activado los protocolos de actuación.

Monitoreo constante: La Delegación del Gobierno en las Islas Canarias se encuentra en reuniones con la Subdirección de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad y el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

La Delegación del Gobierno en las Islas Canarias se encuentra en reuniones con la Subdirección de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad y el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). Protocolos de la OMS: Las acciones se enmarcan en los mecanismos de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la evaluación de riesgos y toma de decisiones basadas en la evidencia científica.

Origen del contagio y balance de afectados

El Ministerio de Sanidad español ha apuntado a que los contagios por hantavirus se habrían producido en la propia embarcación o durante las excursiones iniciales:

«El hantavirus se contagia sobre todo por excrementos de ratas en zonas donde circula el virus. Una zona de aventuras donde estuvieron los fallecidos es hábitat de estos roedores. No se descarta que alguno se haya contagiado dentro del barco o por contacto estrecho con los primeros afectados», detalla el comunicado ministerial.

Balance actual a bordo:

Fallecidos: 3 personas (de nacionalidades holandesa, británica y alemana).

3 personas (de nacionalidades holandesa, británica y alemana). Evacuados: 1 pasajera trasladada previamente a Sudáfrica.

1 pasajera trasladada previamente a Sudáfrica. Enfermos actuales: 2 miembros de la tripulación (un británico y un neerlandés) presentan síntomas respiratorios agudos (uno leve y otro grave) y requieren atención médica urgente.

2 miembros de la tripulación (un británico y un neerlandés) presentan síntomas respiratorios agudos (uno leve y otro grave) y requieren atención médica urgente. Pasaje total: 149 personas de 23 nacionalidades. Entre los más numerosos destacan 38 filipinos (todos tripulantes), 23 británicos, 17 estadounidenses y los 14 españoles.

A bordo del crucero se mantienen estrictas medidas de aislamiento, protocolos de higiene reforzados y un seguimiento médico exhaustivo a la espera de que las autoridades sanitarias autoricen el próximo movimiento del buque.