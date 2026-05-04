Correos ha sumado nuevos reconocimientos a su trayectoria de cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En el marco del Día de la Seguridad Privada, varios profesionales vinculados a la compañía postal han sido galardonados por su compromiso y labor en el mantenimiento de la seguridad pública.

El acto de entrega de distinciones tuvo lugar en la sede de la Fundación Cajasol, ubicada en la céntrica Plaza de San Francisco de Sevilla. Durante el evento se otorgaron numerosas menciones honoríficas destinadas a reconocer la trayectoria, el esfuerzo y la colaboración institucional de los profesionales del sector.

Profesionales distinguidos por su labor

Entre los galardonados de este año destacan figuras clave del equipo de seguridad de la compañía en la región:

Isabel García Moreno: Miembro del equipo de Seguridad de Correos en el Área Sur (que comprende Andalucía, Ceuta y Melilla), quien recibió una Mención Honorífica por su destacada labor.

Miembro del equipo de Seguridad de Correos en el Área Sur (que comprende Andalucía, Ceuta y Melilla), quien recibió una Mención Honorífica por su destacada labor. Francisco Grueso Carrizosa, Francisco Rodríguez Romero y Vanesa Sánchez Gómez: Responsables de la seguridad en el Centro de Tratamiento de Correos de Sevilla (situado en el parque empresarial de La Negrilla) y pertenecientes a la empresa de seguridad privada Trablisa.

Criterios de reconocimiento: Para la concesión de estas menciones honoríficas se valoran aspectos como la especial peligrosidad o penosidad del servicio prestado, la iniciativa profesional demostrada y la trascendencia social de las actuaciones realizadas.

Un pilar fundamental para la seguridad postal

El personal de seguridad de Correos desempeña un papel estratégico en el día a día de la compañía. Sus funciones principales incluyen:

Gestión de medidas de seguridad: Supervisar el correcto funcionamiento de los sistemas físicos y técnicos de los edificios. Inspección de envíos: Controlar exhaustivamente una parte importante de los paquetes y cartas que se tramitan diariamente. Protección integral: Garantizar la seguridad de los empleados, los clientes, la infraestructura y los procesos operativos de la empresa.

Esta estrecha colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil es una constante que permite prevenir riesgos de manera eficaz y proteger la integridad del servicio postal.

Con estos nuevos galardones en Sevilla —que se suman a los ya obtenidos anteriormente en localidades como Granada, Málaga, El Ejido (Almería) o La Línea de la Concepción (Cádiz)— Correos reafirma su firme compromiso con la seguridad y la cooperación institucional en todo el territorio nacional.