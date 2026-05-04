El cuerpo sin vida del empresario alicantino de 63 años ha sido localizado tras 42 días desaparecido. Estaba sepultado en un pozo a más de dos metros de profundidad y cubierto de hormigón.

ALICANTE – La Policía Nacional ha localizado el cadáver del empresario alicantino Jesús Tavira, de 63 años, cuyo rastro se había perdido el pasado 18 de marzo. El cuerpo fue hallado enterrado en una vivienda de la pedanía de El Bacarot, entre Alicante y Elche, domicilio que pertenecía a uno de sus empleados. Cuatro personas han sido detenidas por su presunta implicación en el crimen.

Semanas de búsqueda y un macabro hallazgo

La desaparición de Jesús Tavira, una figura muy conocida en Alicante por sus negocios de compraventa de vehículos de segunda mano, desguaces y préstamos particulares, activó todas las alarmas dos días después de que se le perdiera la pista. El 20 de marzo, su coche y sus dos teléfonos móviles aparecieron completamente calcinados en el barrio de las Mil Viviendas, en la periferia de la ciudad.

Tras semanas de complejas investigaciones, los agentes de la Policía Nacional centraron sus pesquisas en el entorno de la víctima. El registro de la vivienda en El Bacarot culminó tras siete horas de intensos trabajos de excavación con ayuda de herramientas eléctricas. El cadáver de Tavira se encontraba a más de dos metros de profundidad en un aljibe o pozo ciego, envuelto en plásticos y sellado bajo una losa de hormigón.

La autopsia preliminar reveló que el cuerpo, que se encontraba en avanzado estado de descomposición, presentaba múltiples heridas de arma blanca, lo que confirma que el empresario fue apuñalado hasta la muerte.

El móvil económico: una pequeña deuda

El principal sospechoso del asesinato es el mecánico que trabajaba en el negocio de compraventa de coches de la víctima. Según la investigación policial, el día de su desaparición Tavira salió en su vehículo acompañado por este empleado hacia la vivienda de El Bacarot. La casa, en la que el mecánico residía de alquiler junto a su mujer y sus hijos, había sido conseguida gracias a las propias gestiones del empresario.

La hipótesis principal de la Policía Nacional apunta a un móvil económico relacionado con una deuda menor, de unos 7.000 euros, que enfrentaba a la víctima y al presunto autor del crimen.

Por estos hechos, el Juzgado de Guardia de Alicante ha decretado el ingreso en prisión provisional y sin fianza para tres de los cuatro detenidos: el mecánico, su esposa y otro varón. Un cuarto investigado ya se encontraba previamente en prisión por otras causas.

Un testigo incómodo en el caso ‘Novocar’

La figura de Jesús Tavira era conocida públicamente por su papel como testigo en la investigación del asesinato de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Aquel crimen ocurrió en diciembre de 2016 en el concesionario de coches de alta gama Novocar, con el que Tavira mantenía una estrecha relación comercial.

Durante la instrucción de aquel mediático caso, Tavira fue considerado el testigo más incómodo de la defensa debido a las más de 230 conversaciones telefónicas que mantuvo con Miguel López, yerno de la víctima y único acusado, quien finalmente resultó absuelto. Aunque Tavira fue investigado en su momento, quedó totalmente desvinculado de aquel asesinato. Diez años después, su propio final trágico vuelve a sacudir a la provincia de Alicante.