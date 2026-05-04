La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado el fallecimiento de tres personas a bordo del ‘MV Hondius’, que partió desde Argentina. Hay otros cinco casos bajo sospecha.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado este domingo de la muerte de tres personas tras contraer el hantavirus, una grave infección respiratoria, en el crucero de lujo ‘MV Hondius’. La embarcación había zarpado desde el puerto de Ushuaia, en Argentina, y se dirigía hacia Cabo Verde, teniendo como destino final el archipiélago canario.

«La OMS está al tanto y está dando apoyo tras un incidente de salud pública en un buque de crucero en el océano Atlántico. Hasta la fecha se ha confirmado en laboratorio un caso de infección por hantavirus y hay cinco casos sospechosos más», ha explicado el organismo internacional a través de un comunicado oficial.

Evaluación de riesgos y evacuaciones

De las seis personas que se han visto afectadas por el brote hasta el momento, tres han fallecido y una cuarta se encuentra ingresada en una unidad de cuidados intensivos (UCI) en Sudáfrica.

La OMS ha destacado que ya hay «investigaciones detalladas en marcha», las cuales incluyen análisis de laboratorio adicionales e investigaciones epidemiológicas para acotar el alcance del brote. «Se está prestando atención médica a los pasajeros y la tripulación», ha añadido la institución.

Asimismo, los equipos científicos trabajan en la secuenciación del virus. La organización recuerda que este tipo de infecciones por hantavirus «están típicamente vinculadas a la exposición ambiental», principalmente por el contacto directo con la orina, saliva o heces de roedores infectados.

Contagio entre personas

Aunque la vía ambiental es la más común, el organismo ha advertido sobre otros riesgos: «Aunque es raro, el hantavirus puede contagiarse entre personas y puede provocar graves afecciones respiratorias que requieren de monitorización, apoyo y respuesta al paciente», precisó la OMS.

En estos momentos, el organismo internacional trabaja de forma coordinada con los países miembros afectados y con los responsables del barco para gestionar la evacuación médica de los dos pasajeros que han comenzado a mostrar síntomas. Además, se está llevando a cabo una evaluación del riesgo sanitario para el resto del pasaje y la tripulación.

«Hemos informado a nuestros Puntos Focales Nacionales conforme a la Normativa Sanitaria Internacional y se emitirá un Aviso de Brote de Enfermedad», concluye el comunicado emitido por la OMS.