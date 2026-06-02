El verano es una de las épocas más esperadas del año. Las vacaciones, la playa, la piscina y las actividades al aire libre invitan a pasar más tiempo bajo el sol. Sin embargo, también es el momento en el que nuestra piel está más expuesta a los efectos de la radiación ultravioleta. Aunque la mayoría de las personas utiliza protector solar, todavía existe mucha confusión sobre qué significan realmente los números que aparecen en los envases.

¿Protege el doble una crema solar de factor 50 que una de factor 25? ¿Existe una gran diferencia entre una protección 30 y una 50? Conocer la respuesta puede ayudarte a proteger mejor tu piel durante todo el verano.

¿Qué es el factor de protección solar?

El Factor de Protección Solar, conocido como FPS o SPF por sus siglas en inglés, es un indicador que mide la capacidad de un protector solar para proteger la piel frente a los rayos UVB, que son los principales responsables de las quemaduras solares.

En términos sencillos, el FPS indica cuánto tiempo podría permanecer una persona al sol antes de quemarse en comparación con si no utilizara protección. Sin embargo, este cálculo es orientativo y depende de numerosos factores como el tipo de piel, la intensidad del sol, el sudor, el agua o la cantidad de producto aplicada.

Por este motivo, los especialistas recomiendan centrarse más en el nivel de protección que ofrece cada factor que en el tiempo teórico que aparece en algunas explicaciones.

¿Qué diferencia hay entre protección 30 y protección 50?

Una de las dudas más frecuentes es pensar que una protección solar 50 protege casi el doble que una de 30. En realidad, la diferencia es mucho menor de lo que suele creerse.

Una crema con SPF 30 bloquea aproximadamente el 97 % de los rayos UVB.

Por su parte, una crema con SPF 50 bloquea alrededor del 98 % de los rayos UVB.

Aunque la diferencia porcentual parezca pequeña, puede resultar relevante para personas con piel muy clara, antecedentes de cáncer de piel, niños o personas que pasan largos periodos expuestas al sol.

La protección 50 ofrece un margen adicional de seguridad, especialmente en situaciones de alta exposición solar como playas, piscinas, deportes al aire libre o excursiones durante las horas centrales del día.

¿Qué significa protección 50+?

Cuando un protector solar muestra la indicación 50+, significa que supera los requisitos mínimos establecidos para el SPF 50.

No implica necesariamente que proteja mucho más que una protección 50 convencional, sino que ofrece un nivel de protección muy elevado dentro de los estándares establecidos por la normativa europea.

Por este motivo, los expertos suelen recomendar el uso de protección 50 o 50+ durante el verano, especialmente en personas con piel sensible o durante exposiciones prolongadas al sol.

¿La protección solar evita completamente las quemaduras?

No. Ningún protector solar bloquea el 100 % de los rayos ultravioleta.

Incluso utilizando un SPF 50+, la piel sigue recibiendo una pequeña cantidad de radiación solar. Por eso es importante combinar el uso de protector solar con otras medidas de protección.

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El uso de sombreros, gafas de sol homologadas, ropa ligera de manga larga y la búsqueda de sombra durante las horas de máxima radiación siguen siendo fundamentales para proteger la salud de la piel.

Además, es recomendable evitar la exposición directa entre las 12:00 y las 16:00 horas, cuando la intensidad de la radiación ultravioleta suele ser mayor.

Los errores más comunes al utilizar protector solar

Muchas personas creen que aplicar protector solar una sola vez al día es suficiente. Sin embargo, este es uno de los errores más habituales.

El protector debe reaplicarse cada dos horas y siempre después del baño, de realizar ejercicio intenso o de secarse con una toalla.

Otro error frecuente es utilizar una cantidad insuficiente. Los estudios indican que gran parte de la población aplica menos producto del necesario, reduciendo considerablemente la protección real obtenida.

También es importante no olvidar zonas especialmente sensibles como las orejas, el cuello, los labios, el empeine de los pies o la parte posterior de las piernas.

Cómo elegir la protección adecuada este verano

La elección del factor de protección debe adaptarse al tipo de piel y al nivel de exposición solar previsto.

Las personas con piel muy clara, pecas o tendencia a quemarse deberían optar por SPF 50 o 50+.

Las pieles más oscuras pueden utilizar factores inferiores en determinadas circunstancias, aunque durante el verano los dermatólogos suelen recomendar igualmente una protección alta para minimizar los daños acumulativos causados por la radiación ultravioleta.

Más allá del número que aparece en el envase, lo verdaderamente importante es aplicar el producto correctamente, renovarlo con frecuencia y combinarlo con hábitos responsables de exposición al sol.

Una protección adecuada no solo ayuda a prevenir quemaduras, sino que también reduce el envejecimiento prematuro de la piel y disminuye el riesgo de desarrollar problemas dermatológicos a largo plazo.