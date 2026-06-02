La combinación ganadora y los números estrella de este martes han quedado configurados de la siguiente manera tras el desarrollo del acto reglamentario:

Combinación ganadora: 06, 09, 17, 18, 42

Números Estrella: 7 y 9

Estructura internacional de Euromillones y periodicidad de los sorteos

Euromillones se define como una lotería de carácter internacional que se celebra de manera coordinada en diferentes países europeos. La participación estructurada engloba de forma destacada a los Estados de España, Francia, Reino Unido, Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza. Desde su lanzamiento oficial en el año 2004, este sorteo europeo ha acumulado botes de gran relevancia económica y ha repartido millones de euros entre los distintos acertantes en sus convocatorias.

La normativa del juego estipula que el sorteo se celebra dos veces a la semana, fijando las citas de forma fija cada martes y viernes. Para organizar la distribución de los fondos, el reglamento técnico contempla la existencia de un total de 13 categorías oficiales de premios, que quedan ordenadas de forma decreciente según el número de aciertos acumulados en el resguardo:

1.ª Categoría: Requiere el acierto de 5 números y 2 estrellas para acceder al bote acumulado.

2.ª Categoría: Correspondiente a los boletos con 5 números y 1 estrella.

3.ª Categoría: Destinada a los acertantes de 5 números.

4.ª Categoría: Exige la coincidencia de 4 números y 2 estrellas.

5.ª Categoría: Para las apuestas con 4 números y 1 estrella.

6.ª Categoría: Fijada para 3 números y 2 estrellas.

7.ª Categoría: Asignada para el acierto de 4 números.

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8.ª Categoría: Requiere la combinación de 2 números y 2 estrellas.

9.ª Categoría: Estructurada para 3 números y 1 estrella.

10.ª Categoría: Dirigida a los acertantes de 3 números.

11.ª Categoría: Correspondiente a 1 número y 2 estrellas.

12.ª Categoría: Para las opciones de 2 números y 1 estrella.

13.ª Categoría: La última escala, asignada a los boletos con 2 números acertados.